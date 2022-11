Empleado de McDonal's graba cómo su jefe le ruega tras presentar su renuncia

A través de redes sociales se ha visualizado el momento en el que un empleado de McDonald’s grabó el momento en el que renunció a su trabajo a la mitad de su turno, pero lo más sorprendente es que su jefe le rogaba que se quedara.

Cabe mencionar que esta cadena de comida rápida es una de las más famosas del mundo y cuenta con casi 2 millones de empleados en todo el mundo; llegó a México en 1985 y se hizo sumamente popular y emblemática.

Apenas hace unos meses dimos a conocer en La Verdad Noticias que los trabajadores de Mc’Donald’s hicieron huelga para exigir salarios más altos, ya que ganaban apenas el salario mínimo y argumentaron que por las labores, merecían más.

En el video de Tiktok que se ha viralizado en internet se ve al empleado de McDonald’s, en Nueva Zelanda, grabarse así mismo renunciando a su trabajo en medio de su turno laboral, luego de que le pidieron limpiar un equipo de cocina.

“Diablos no, no estoy limpiando eso, no estoy limpiando eso”, dijo