Empleadas de Amazon fueron despedidas ilegalmente por criticar a la empresa

Dos empleadas de Amazon fueron despedidas ilegalmente el año pasado por alzar la voz para forzar a la compañía a reducir su impacto en el cambio climático y brindar protección contra el coronavirus a sus empleados de almacén, según la Junta Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos.

El informe de The Associated Press publicado este lunes sugiere que Emily Cunningham y Maren Costa, ambas ex empleadas de las oficinas de Amazon en Seattle, fueron despedidas en abril de 2020 por criticar públicamente a la compañía después de descubrir que violaba los derechos de los trabajadores.

Cunningham envió su queja a la NLRB, que confirmó este lunes que el caso procedía. Amazon dijo en un comunicado que las empleadas fueron despedidas por violar repetidamente las políticas internas, no por sus pronunciamientos sobre las condiciones laborales o la sostenibilidad de la empresa

Ambas trabajadoras pertenecían al grupo de defensa de los empleados Amazon Employees for Climate Justice.

"Apoyamos el derecho de todo empleado a criticar las condiciones laborales de su empleador, pero eso no conlleva inmunidad general contra nuestras políticas internas, todas las cuales son legales", dijo la empresa con sede en Seattle.

En su queja ante la NLRB, las ex empleadas afirman que Amazon violó la ley laboral federal al despedirlas “en base a la aplicación discriminatoria de políticas o reglas laborales, incluidas en sus políticas de comunicación y no solicitación”.

La queja dice que las políticas de comunicaciones externas de la compañía “relajan y restringen a los empleados en el ejercicio” de sus derechos y actividades protegidas por las leyes laborales federales.

“Amazon trató de silenciarnos”

Cunningham dijo a AP que el fallo de la NLRB era prueba de que sus denuncias apoyaban sus acusaciones y demostraban que están en lo correcto al denunciar a sus ex empleadores. El fallo podría permitirles recuperar sus empleos y obligar a Amazon a reembolsar los gastos relacionados con los despidos.

"Amazon trató de silenciarnos”, dijo Cunningham. "No funcionó".

Cunningham y Costa, quienes fueron diseñadoras de experiencia de usuario en Amazon, fueron las dos voces más prominentes entre un grupo de trabajadores que querían que la compañía, que tiene una huella de carbono gigante, tome más medidas para combatir el cambio climático y deje de hacer negocios con empresas de petróleo y gas. Hicieron protestas y hablaron con los medios de comunicación sobre sus preocupaciones.

Hace aproximadamente un año, Cunningham y Costa planearon una llamada entre los trabajadores del almacén y la oficina de Amazon para hablar sobre las condiciones inseguras en los almacenes del gigante del comercio electrónico.

Antes de que pudiera suceder, Amazon despidió a ambas mujeres. Un ejecutivo de la empresa renunció en protesta, diciendo que no podía quedarse al margen como lo estaban los denunciantes.

