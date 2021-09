Empeoran las condiciones para los migrantes haitianos en la frontera de Texas.

Las condiciones se están deteriorando en un campamento a orillas del río Bravo donde miles de migrantes, en su mayoría haitianos, se han reunido con la esperanza de obtener asilo en Estados Unidos, a medida que aumenta la presión sobre el presidente Joe Biden para que detenga los vuelos de expulsión a Haití.

Imágenes de la agencia de noticias Reuters mostraron a personas con bebés pequeños y niños pequeños bajo refugios improvisados hechos de cañas en Del Río, Texas, justo al otro lado del río desde México.

La ropa se colgaba para que se secara y la basura estaba esparcida en el suelo, mientras los padres lavaban a sus hijos con jarras de agua de río y trataban de encontrar parches de sombra en el calor castigador. Los migrantes haitianos y solicitantes de asilo dijeron que la comida seguía siendo escasa y que no había suficientes baños portátiles.

¿Cuál es la situación en la frontera entre EE.UU. y México?

La situación en la frontera entre Estados Unidos y México ha provocado una condena generalizada en los últimos días, especialmente después de que surgieran imágenes de oficiales que usaron látigos contra migrantes haitianos y solicitantes de asilo que intentaban cruzar el río.

La Verdad Noticias informa que, en su apogeo, había hasta 14.000 personas acampadas bajo el puente internacional en Del Río, pero las autoridades estadounidenses han alejado a miles para el procesamiento de inmigración y han deportado a más de 500 haitianos desde el domingo.

Más migrantes haitianos serán deportados

México y Estados Unidos se preparaban el miércoles para alejar al campamento a más migrantes haitianos y solicitantes de asilo, y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) dijo que los vuelos de deportación continuarían.

Algunos haitianos han sido liberados en Estados Unidos y se les ha permitido continuar con sus casos de inmigración, informó el martes The Associated Press, citando a dos funcionarios estadounidenses no identificados, socavando las declaraciones públicas de la administración Joe Biden de que los miles en el campamento se enfrentaban a la expulsión inmediata.

Otros migrantes han decidido quedarse en Ciudad Acuña, en el lado de México de la frontera, frente a Del Río, debido a la escasez de alimentos y otras malas condiciones en los Estados Unidos. Para el miércoles, alrededor de 200 migrantes habían instalado un puñado de tiendas de campaña y lonas como refugio.

