Emoji 13.1 presenta 217 nuevos emojis que llegarán en 2021

Emoji 13.1 presenta 217 nuevos emoji, que llegarán a los dispositivos en 2021

Tenemos buenas noticias para los entusiastas de los emojis entre todos ustedes: 217 nuevos emoji han llegado a la lista final de Emoji 13.1, lo que significa que pronto tendrá más emojis para enviar a sus amigos en mensajes de texto.

Muchos de estos son solo variaciones del tono de piel, pero hay algunos emoji completamente nuevos.

Como resumen para aquellos de ustedes que no han estado siguiendo la saga de emoji últimamente, Emoji 13.1 se creó como una versión provisional debido al retraso de Emoji 14.0, que fue causado por la pandemia.

La última vez que escuchamos sobre Emoji 13.1 fue hace un par de días cuando se mostraron las versiones de Google del emoji.

Los próximos emojis

La lista final de 217 emoji para Emoji 13.1 incluye una cara que deja escapar un suspiro, una cara escondida en las nubes, una cara mareada, un corazón que se recupera, un corazón en llamas, un hombre con barba y una mujer con barba.

También hay varios tonos de piel diferentes para los emoji de la nueva pareja. Puede verlos todos a continuación.

Dado que Emoji 13.0 ni siquiera ha llegado a muchos dispositivos (Google y Samsung los empujaron recientemente a los suyos), pasará un tiempo hasta que 13.1 llegue a nuestros teléfonos y tabletas. Espere que llegue en algún momento de 2021.

Pasará un tiempo hasta que los emojis llegue a nuestros teléfonos

Emojis para Apple y Google

Conoce algunos de los nuevos emoji que llegarán a los teléfonos inteligentes a finales de este año Emojipedia ha compilado algunos de los diseños de emoji para iOS y Android, y algunos detalles adicionales sobre los diseños para Android específicamente.

A continuación, puede ver la versión de Apple de algunos de los nuevos emoji: un ninja, un signo de todo género, una moneda (que tiene "The Crazy Ones" en relieve en la parte superior, una referencia furtiva a los famosos anuncios "Think Different" de Apple), té de burbujas, un dodo y una piñata. También hay un par de pulmones, así como un emoji que Unicode ha llamado un "corazón anatómico" para diferenciarlo del emoji de corazón tradicional.

Google, por su parte, dice que ha pasado mucho tiempo en sus emoji animales este año, según informes de 9to5Google, hay buenas noticias para cualquiera que sea fanático del diseño de tortuga ahora clásico de Google de 2013. La versión de Google de la humilde tortuga ha entrado una dirección diferente estos últimos años, pero ahora Emojipedia nota que está volviendo a sus raíces junto con la rana, el pollito y la cara de cerdo.

A pesar de la dirección de dibujos animados que Google está tomando para muchos de sus emoji animales, la compañía dice que está trabajando con el Acuario de la Bahía de Monterey y el Zoológico Victoria Bug para dar a sus animales un "aspecto más auténtico". Finalmente, algunos de los emoji de Google se están rediseñando para que se vean mejor mientras usan el modo oscuro de Android.