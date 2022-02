Emmanuel Macron rechazó prueba rusa de Covid 'para evitar que obtengan su ADN’

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazó una solicitud del Kremlin para hacerse una prueba de Covid-19 rusa antes de su reunión con Vladimir Putin para evitar que el país obtenga su ADN, se informó.

El presidente francés viajó a Moscú esta semana para mantener largas conversaciones con el presidente Putin sobre la crisis de Ucrania y los líderes fueron fotografiados sentados en extremos opuestos de una mesa aún más larga, provocando burlas en las redes sociales y especulaciones de que este último podría haber estado enviando un mensaje.

Macron rechazó la solicitud rusa

Dos fuentes con conocimiento del protocolo de salud de Emmanuel Macron dijeron a Reuters que se le había dado una opción: aceptar una prueba de PCR realizada por las autoridades rusas y poder acercarse a Putin, o negarse y tener que cumplir con un distanciamiento social más estricto.

Uno de ellos dijo: 'Sabíamos muy bien que eso significaba no dar un apretón de manos y esa mesa larga. Pero no podíamos aceptar que tuvieran en sus manos el ADN del presidente. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que Macron rechazó la prueba y dijo que Rusia no tenía ningún problema con esto.

Pero agregó que eso significaba que el presidente francés tenía que mantener una distancia de seis metros para salvaguardar la salud de Putin. Peskov insistió: "No hay política en esto, no interfiere con las negociaciones de ninguna manera".

Una segunda fuente en el séquito de Macron dijo que, en cambio, se hizo una prueba de PCR francesa antes de partir y una prueba de antígeno realizada por su propio médico una vez en Rusia, y agregó: "Los rusos nos dijeron que Putin debía mantenerse en una estricta burbuja de salud".

Macron dijo que el protocolo de salud ruso no era aceptable

La oficina de Macron dijo que el protocolo de salud ruso "no nos pareció aceptable ni compatible con las limitaciones de nuestro diario", refiriéndose al tiempo que habría sido necesario para esperar los resultados.

Cuando se le preguntó específicamente sobre el robo de ADN, su oficina dijo: 'El presidente tiene médicos que definen con él las reglas que son aceptables o no en términos de su propio protocolo de salud'.

El jueves, tres días después de que Macron y Putin mantuvieran su reunión socialmente distanciada, el líder ruso recibió al presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev. Los dos hombres se dieron la mano y se sentaron uno cerca del otro, separados solo por una pequeña mesa de café.

Los temores de una invasión rusa de Ucrania aumentaron el viernes cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido instó a todos los ciudadanos británicos a abandonar el país de inmediato.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la orden se emitió como inteligencia y el asesoramiento de expertos en el terreno sugirieron un mayor nivel de amenaza, con una invasión en algún momento considerada muy probable, se entiende.

