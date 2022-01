Emmanuel Macron advierte que "hostigará" a los no vacunados en Francia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que tiene la intención de hacer la vida difícil a las personas en Francia que no han sido vacunadas contra COVID-19.

"Realmente quiero molestarlos, y continuaremos haciéndolo, hasta el final", dijo al periódico francés Le Parisien.

Emmanuel Macron dijo que su objetivo era endurecer las medidas, incluida la obligación de que las personas muestren un comprobante de vacunación para acceder a los lugares públicos y al transporte. Sus comentarios se produjeron después de que los parlamentarios fueran amenazados de muerte por apoyar pase de vacunación en Francia.

Debate sobre no vacunados queda pendiente en Francia

Un debate en el parlamento para aprobar una ley que prohíba a los no vacunados participar en gran parte de la vida pública quedó en suspenso después de que los parlamentarios de la oposición unieron sus fuerzas el lunes para evitar su aprobación por el parlamento.

Se esperaba que la legislación fuera aprobada en una votación esta semana, pero ha enfurecido a los opositores a la vacuna y varios parlamentarios franceses han dicho que han recibido amenazas de muerte por el tema.

En una entrevista con Le Parisien el martes, Macron dijo que si bien no "vacunaría por la fuerza", esperaba alentar a las personas a recibir pinchazos "limitando tanto como sea posible su acceso a las actividades de la vida social".

"No enviaré [a personas no vacunadas] a la cárcel", dijo. "Así que tenemos que decirles, a partir del 15 de enero, ya no podrá ir al restaurante. Ya no podrá ir a tomar un café, ya no podrá ir al teatro. Ya no podré ir al cine", sentenció Emmanuel Macron.

¿Cuál es la tasa de vacunación en Francia?

La Verdad Noticias informa que, Francia tiene una de las tasas de vacunación contra COVID-19 más altas de la UE. Durante meses, Francia ha pedido a las personas que muestren un comprobante de vacunación o una prueba de coronavirus negativa para acceder a muchos lugares públicos.

Pero el gobierno francés quiere eliminar la opción de mostrar una prueba negativa en respuesta al aumento récord de infecciones, impulsado por las variantes altamente contagiosas Omicron y Delta de COVID-19.

El martes, el país informó 271.686 nuevos casos diarios de COVID-19, el número más alto de infecciones diarias registrado en Francia desde el inicio de la pandemia. Además, Francia halló la variante IHU la nueva cepa de COVID-19 más mutada que Omicron recientemente.

