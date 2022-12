Elon Musk podría eliminar los likes de Twitter

Luego de que se habilitó una nueva función en Twitter que permite ver cuántas veces ha sido leída una publicación, Elon Musk dejó ver que se podría eliminar la opción de dar like, o me gusta, a las publicaciones en dicha red social, lo que causó polémica en dicha plataforma digital.

Como se sabe, Elon Musk dio a conocer ayer que fue habilitado en View Counter en Twitter, que permite ver cuántas veces ha sido leído un tuit pues, según explicó el magnate, la mayoría de los usuarios de dicha red social no ejercen acciones públicas, como publicar, compartir o dar like.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, anteriormente Elon Musk dio a conocer que dejará de ser el CEO de Twitter, luego de que perdió una encuesta que él mismo realizó en dicha red social para que los usuarios decidieran si debía permanecer al frente de la empresa o no.

Elon Musk señala hipocresía

Likes should be private by default — Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2022

En ese sentido, Elon Musk precisó que “Twitter está más vivo que nunca” pues los usuarios sí utilizan la aplicación, aunque esto no se ve reflejado en los contenidos que se generan en la plataforma digital. Al respecto, el empresario David Sacks respondió con un meme que dice: What If I told you, you won’t need likes.

Elon Musk respondió al empresario señalando que los likes deberían ser privados por default, lo que abre la posibilidad a que se elimine la posibilidad de dar likes en Twitter próximamente. Cabe señalar que la nueva función de la red social no fue bien recibida por los usuarios.

Twitter se encuentra en crisis desde la llegada de Elon Musk, pues importantes anunciantes señalaron que dejarían la red social, ante la posibilidad de que el magnate modificara las políticas para regular contenido, ya que siempre ha sido un “defensor de la libre expresión” en esta plataforma.

¿Cuánto le ha costado Twitter a Elon Musk?

Tweet impression count should — Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2022

Elon Musk compró Twitter por 44 mil millones de dólares, para posteriormente despedir a la mitad de la plantilla laboral, argumentando que tenía que reducir costos pues la empresa estaba por desaparecer.

