Elon Musk pierde millones de euros en un día por el desplome de Tesla

Sin duda, Tesla se sigue posicionando en el mercado internacional de manera brutal y de inmediato, sin embargo, Elon Musk se fue a dormir este martes con 13.800 millones de euros (16.300 millones de dólares) más pobre de lo que está acostumbrado a tener antes de una siesta. La razón es el brutal desplome de la empresa que fundó pues registraron sus perores números después de 17 años de historia.

Cabe mencionar, que Tesla cayó un 21%, hasta cerrar con una capitalización inferior a los 261.000 millones de euros. Al menos, el consuelo que le queda a Musk es que, incluso tras el desplome, su fortuna asciende a 69.800 millones de euros (82.200 millones de dólares), sin embargo,mantenían una racha brutal que ahora estos bajos números lo tomaron de sorpresa.

Elon Musk pierde más de 13 mil millones de dólares en un día y baja en la lista de multimillonarios de Forbes tras desplomarse las acciones de Tesla.

Por su parte, de acuerdo a los especialistas, el hundimiento de Tesla fue brutal, aunque la práctica totalidad del mercado cayó. El Dow Jones cedió un 2,3%; el Standard and Poor's, un 2,8%; y en Nasdaq, en el que las empresas de tecnología tienen un peso muy grande, el 4,8%. Tesla se ha desplomado en buena medida porque los directivos del índice Standard and Poor's han decidido no aceptar a la compañía en el grupo de 500 empresas que lo forman.

Eso hace que Tesla no entré inmediatamente en las carteras de los fondos referenciados a ese índice, y, por tanto, no incrementa la demanda de sus acciones. Pero hay otros elementos. El más evidente es la caída del interés de los inversores por las empresas tecnológicas que, tras un verano absolutamente espectacular, perdieron el favor del mercado el jueves y todavía no lo han vuelto a recuperar.

Desde la semana pasada, la bolsa de Estados Unidos parece estar apostando por la recuperación económica de la recesión del coronavirus. Las empresas financieras industriales, que hasta ahora habían llevado las de perder, están subiendo. Entre tanto, las tecnológicas, que se habían beneficiado enormemente del aumento del teletrabajo y, en general, de la economía online, han perdido el favor de los inversores.