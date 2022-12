Elon Musk guarda silencio tras perder encuesta en Twitter

El magnate tecnológico Elon Musk, CEO de Twitter, se ha mantenido en silencio tras pasar más de once horas desde que él dio a conocer el resultado de un sondeo en la red donde los usuarios votaron sobre si debía dejar la dirección ejecutiva de la plataforma.

En la encuesta participaron 17.5 millones de usuarios en un lapso de 12 horas, el cual terminó con un 57.5 por ciento de votos contra la permanencia de Musk en Twitter, frente a un 42.5 el cual votó de forma favorable.

Como se informó en La Verdad Noticias, el CEO de Twitter afirmó que los resultados de la encuesta serían "vinculantes", pero tras más de once horas aún no ha hecho oficial su salida ni ha nombrado a un nuevo jefe ejecutivo.

Musk se mantiene en silencio en su cuenta de Twitter

En la encuesta participaron 17.5 millones de usuarios

Durante todo el día, su cuenta de Twitter, la cual normalmente presenta una actividad constante, estuvo en silencio, con tan solo algunos tuits citando la encuesta, pero sin informar sobre el rumbo que tomará la red del pajarito azul.

"Ten cuidado con lo que deseas, porque puedes acabar consiguiéndolo", tuiteó Musk

El CEO de la red social no ha publicado mensajes con respecto a la solución, pues ha asegurado que “nadie quiere el trabajo que verdaderamente mantendría con vida a Twitter. No hay sucesor", pero pese a esto no interrumpió el sondeo.

Musk ya no es el hombre más rico del mundo

Musk no ha hecho un anuncio oficial al respecto de la consulta

Apenas la semana pasada se había informado que Elon Muk perdió su puesto de hombre más rico del mundo, pasando a ser del francés Bernard Arnault, director ejecutivo del grupo de bienes de lujo LVMH.

Esto según el listado de la revista Forbes, que llegó a atribuir a Musk una fortuna de 178 mil millones de dólares, sin embargo, el magnate ha sufrido grandes pérdidas económicas por parte de su empresa de automóviles eléctricos.

