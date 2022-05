Elon Musk dice que anulará la prohibición de Donald Trump en Twitter

Elon Musk dice que revertiría la prohibición permanente del expresidente Donald Trump en Twitter si se concreta su acuerdo para comprar la red social.

Prohibir a Trump "fue una decisión moralmente mala, para ser claros, y una tontería en extremo", dijo el multimillonario en una conferencia del Financial Times el martes.

¿Por qué Twitter expulsó a Donald Trump?

Twitter expulsó a Donald Trump después de que sus partidarios irrumpieran en el Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021. La red social dijo que Trump había violado sus reglas contra la incitación a la violencia y que decidió sacarlo "debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia". Fue la primera plataforma importante en prohibir al entonces presidente, un movimiento seguido rápidamente por Facebook y YouTube.

“Creo que no fue correcto prohibir a Donald Trump”, dijo Musk el martes. “Creo que eso fue un error porque molestó a gran parte del país y finalmente no resultó en que Donald Trump no tuviera voz”, agregó.

Musk, quien ha dicho que quiere comprar Twitter para alentar una mayor libertad de expresión, dijo que cree que la plataforma solo debería prohibir las cuentas en casos excepcionales para eliminar bots, spammers y estafadores, "donde simplemente no hay legitimidad para la cuenta en absoluto". De lo contrario, dijo, las prohibiciones permanentes "socavan la confianza".

Dijo que el cofundador y ex director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, comparte su opinión de que Twitter no debería tener prohibiciones permanentes. Twitter ha dicho que Dorsey hizo el llamado para prohibir a Trump el año pasado, y el ex director ejecutivo dijo anteriormente que era "la decisión correcta".

Poco después de los comentarios de Musk, Dorsey confirmó que está de acuerdo. “Generalmente, las prohibiciones permanentes son un fracaso nuestro y no funcionan”, tuiteó.

Elon Musk aún no posee Twitter

Elon Musk reconoció que aún no posee Twitter, por lo que cualquier plan para restablecer la cuenta de Trump sigue siendo teórico. "Esto no es como algo que definitivamente sucederá", dijo.

Pero sus comentarios responden a una pregunta que ha estado rondando a la compañía desde que Musk hizo su oferta sorpresa para comprarla el mes pasado, diciendo que quería "desbloquear" su potencial aflojando lo que considera restricciones injustas a la libertad de expresión.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Musk ha dado pocos detalles sobre cómo revisaría Twitter más allá de decir que cree que debería ser una plaza pública donde todos puedan ser escuchados, y que la compañía solo debería restringir el discurso cuando lo exija la ley.

La reincorporación de Trump, quien fue uno de los usuarios más exitosos y divisivos de Twitter, agregaría combustible a un discurso acalorado sobre el papel de las redes sociales para fomentar el debate abierto sin permitir que las voces más ruidosas abusen de sus plataformas.

“Lo que Musk propone hacer con la plataforma representaría un grave retroceso a favor de permitir el odio y la desinformación que pondría a nuestras comunidades en un peligro aún mayor”, dijo Sumayyah Waheed, del grupo de derechos civiles Muslim Advocates. El grupo es miembro del Consejo de Seguridad y Confianza de Twitter, que asesora a la empresa sobre sus políticas y productos.

“Trump usó esa plataforma para alentar conspiraciones obviamente falsas sobre las elecciones, todo para socavar la democracia y garantizar que pudiera permanecer en el cargo”, dijo Waheed. “Como parte de ese esfuerzo, alentó a una turba violenta a asaltar el Capitolio de los EE.UU., lo que resultó en múltiples muertes. Durante y después de la insurrección, usó su cuenta de Twitter para restar importancia a las acciones de los insurrectos”.

Ella continuó: "Si esto no amerita ser prohibido en la plataforma, entonces estoy aterrorizada de qué más se permitiría bajo la supervisión de Musk".

Permitir que Trump regrese también podría exacerbar las preocupaciones entre algunos empleados de Twitter que temen que Musk deshaga años de trabajo para frenar el abuso y el acoso.

Desde que Musk reveló por primera vez que se había convertido en el mayor accionista individual de Twitter a principios de abril, ha criticado públicamente a la empresa y sus empleados. Continuó lanzando críticas incluso después de llegar a un acuerdo para comprar la empresa por 44.000 millones de dólares, y ha amplificado los ataques contra el principal abogado y jefe de políticas de Twitter.

"Twitter necesita ser mucho más imparcial. Actualmente tiene un fuerte sesgo de izquierda porque tiene su sede en San Francisco", dijo Elon Musk el martes. Los conservadores han acusado durante mucho tiempo a las empresas tecnológicas de parcialidad y censura, aunque no hay evidencia de estas acusaciones.

