Elon Musk dice que Biden exige a Twitter suspender 250 mil cuentas

El magnate dueño de Tesla y Twitter, Elon Musk, compartió este martes en su cuenta oficial un tuit que menciona al gobierno estadounidense de Joe Biden en el que le exigen la suspensión de 250 mil cuentas de la red social de Twitter, en las que se incluyen a algunos periodistas y funcionarios de gobierno canadienses.

El tuit que adjunta Elon Musk es de Matt Taibi, editor de la plataforma Substack, quien compartió las imágenes donde el representante Adam Schiff, demócrata por California, solicitó a la red social que suspendiera estas cuentas que “siguen a dos o más diplomáticos chinos”.

US govt agency demanded suspension of 250k accounts, including journalists & Canadian officials! https://t.co/kcEMMCzF7d — Elon Musk (@elonmusk) January 3, 2023

El Centro de Compromiso Global (GEC) del Departamento de Estado tiene conflictos con la red social desde febrero de 2020 que inició la pandemia de Covid-19, cuando usó a diversos medios para “chocar” con Twitter. Ahora buscan participar cada vez más en la orientación de la moderación del contenido en la red social como, en palabras de Matt Taibbi, un brazo de “análisis-inteligencia incipiente”.

Además de seguir a cuentas diplomáticas chinas, otro criterio que se utilizó para añadir a un usuario a la lista de suspensión fue el de palabras o frases clave utilizadas en su perfil como “describir el coronavirus como un arma biológica diseñada', “culpar a 'la investigación realizada en el instituto de Wuhan” o “atribuir la aparición del virus a la CIA”, detalló también Taibbi.

Los problemas de Twitter también son económicos

Elon Musk no solo tiene que lidiar con lo mediática que ha sido su dirigencia de Twitter y con los problemas diplomáticos entre países, sino también con el hecho de que su fortuna personal disminuyó radicalmente, por lo que está tratando de reducir los gastos de Twitter al mínimo al grado de que, aparentemente, incluso tiene un retraso en el pago de la renta de sus oficinas.

Según fuentes no oficiales, Twitter debe 136 mil 260 dólares por concepto de renta de una de sus oficinas ubicadas en el trigésimo piso de un edificio en el centro de San Francisco, esto de acuerdo con una demanda por parte del propietario del inmueble durante la semana pasada. A pesar de no ser su sede principal, estas oficinas están bajo contrato de arrendamiento por siete años desde el 2017.

Desde el 16 de diciembre, el propietario del edificio notificó a la compañía que, de no pagar, incurriría en incumplimiento, por lo que ahora le exigen una indemnización por los pagos atrasados, honorarios de abogados y otros gastos. Debido a que Twitter ya no tiene área de Relaciones Públicas, no se ha visto respuesta alguna ante esto.