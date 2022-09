Elon Musk "aspira" a crear una civilización espacial

El multimillonario afirma que, existe un alto porcentaje de que gran parte de la población que habita en nuestro planeta, desaparezca, tal como ocurrió hace 66 millones de años, debido a una amenaza constante en la demografía de los distintos países.

Por ello, en La Verdad Noticias, te comentamos que el magnate ha buscado participar de una manera eficiente y claramente notoria, ya que tiene más de 10 hijos propios, sin embargo, sabe que esto no será suficiente para ´remediar´ la situación, dado que múltiples ecologistas opinan que el planeta, está viviendo una extinción masiva como resultado del cambio climático.

Asimismo, garantiza que la solución a tan grande problema, es que la humanidad se vuelva espacial, con lo que se evitará la completa extinción de la civilización, cabe mencionar que, desea hacerlo realidad a través de un proyecto bastante ambicioso.

¿En qué consiste el proyecto del multimillonario?

Elon musk civilización espacial

El empresario Elon Musk, asegura que la mejor idea para evitar que la población desaparezca, es que los humanos lleguen a colonizar el planeta marte, pues de alguna manera, las personas que logren llegar hasta ahí, estarían a salvo de cualquier asteroide que impacte a la Tierra.

Además, establece que dicha colonización no se dará de forma inmediata, si no con el paso del tiempo y de los años, dado que actualmente, la mayoría de la civilización, ya no quiere tener hijos.

¿Cuántos hijos tiene Elon Musk?

Elon musk y Shivon zilis

El fundador de Tesla, informó hace algunos meses, que tuvo gemelos con Shivon Zilis, quien se desempeñaba como ejecutiva de una de sus compañías llamada Neuralink.

Con estos dos últimos, ya son 10 el total de los hijos que Elon Musk ha procreado, recordemos que los primeros seis, los tuvo con su exesposa, la autora canadiense Justine Wilson.

