Elon Musk adquirió "un equipo que escupe mentiras en todo el mundo", dice Biden tras compra de Twitter

A raíz de los recientes despidos masivos de Elon Musk de la empresa de Twitter que ahora es suya, el presidente de los estados Unidos, Joe Biden, no se quedó callado y durante el viernes declaró que Muks solamente estaba comprando a un equipo en envía y arroja mentiras por todo el mundo.

“Ya no hay editores en Estados Unidos. No hay editores. ¿Cómo esperamos que los niños puedan entender lo que está en riesgo?”. - Joe Biden.

No obstante, según el magnate sudafricano, Twitter ya estaba perdiendo 4 millones de dólares al día, razón por la que no le quedó de otra más que realizar los despidos masivos de los que tanto se han hablado para seguir procurando el crecimiento de esta red social y por supuesto, no es un secreto que también habla sobre su fortuna.

A pesar de que no se ha precisado cuál es el número total de despidos de Twitter, la prensa ya cifró un aproximado de 3 mil 700, hecho que representa a más de la mitad de la plantilla mundial.

¿Por qué Elon Musk está despidiendo a tanta gente?

Tal y como te estamos informando en La Verdad Noticias, el propio Elon Musk ha hecho público que Twitter estaba perdiendo dinero y no se podía seguir permitiendo que eso siguiera pasando.

"No hay más remedio cuando la compañía está perdiendo unos cuatro millones diarios”. - Elon Musk.

Por otro lado, también dijo que algunas de las razones de la caída de los ingresos de Twitter eran culpa de los grupos activistas que obligaban a las empresas a retirar su publicidad.

¿Qué opina la gente despedida por Elon Musk?

Aunque Elon Musk los despidió sin previo aviso, el empresario ha asegurado que los está indemnizando por hasta 3 meses, sin embargo y pese a la oferta, algunos de sus ex empleados están denunciando a su compañía ya que según la ley de algunos estados de los Estados Unidos, una empresa le debe de notificar a sus empleados que serán despedidos con 60 días días de antelación.

