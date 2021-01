¿Elixir de la vida? Científicos crean proceso que podría revertir envejecimiento

Un grupo de investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), reveló un descubrimiento para hacer que las células de la piel rejuvenezcan

Recientemente un grupo de investigadores surcoreanos desarrollaron una terapia génica rejuvenecedora para la piel humana, la cual supuestamente, tiene el potencial de convertir el envejecimiento en un “fenómeno reversible”.

De acuerdo con el autor principal del estudio, Kwang-Hyun Cho, reveló que en conjunto con su equipo de trabajo, han descubierto una forma de hacer que las células de la piel rejuvenezcan; esto de acuerdo con el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El procedimiento serviría también para tratar enfermedades de la edad.

Por su parte, el grupo de científicos del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), hablaron sobre la técnica, la cual puede “revertir el proceso de envejecimiento y prevenir enfermedades relacionadas con la edad”; de esta manera se podría prolongar la “vida útil”.

¿En qué consiste el procedimiento para rejuvenecer?

Dicha técnica se basa en el uso de la inhibición química y la interferencia genética para “apagar” una molécula que hace que las células envejezcan, el cual se le denomina senescencia celular. Así los científicos lograron “despertar” células de la piel en el laboratorio y rejuvenecer su capacidad para repararse y luego dividirse en nuevas versiones de sí mismas.

El procedimiento consiste en “rejuvenecer” las células

“Quizás aún más emocionante resulta el hecho de que, con un mayor desarrollo, el método también puede "revertir la pérdida muscular y el deterioro cerebral" e incluso usarse como una "terapia contra el cáncer", asegura Cho.

Se informó a La Verdad Noticias que, en este sentido, los resultados arrojaron que se regeneró la funcionalidad general del tejido de la piel, lo cual se tradujo a la cantidad saludable de colágeno y fibras elásticas, provocando así la eliminación de las arrugas del tejido.

