Elecciones 2020: "Sabotage" de los Beastie Boys suena en anuncio de Joe Biden

La canción “Sabotage” de los Beastie Boys apareció este domingo en un anuncio del candidato demócrata Joe Biden, a tan solo dos semanas del día de las elecciones de Estados Unidos 2020.

El anuncio, emitido al final del partido de la NFL entre los Steelers y los Browns, “Sabotage” sonó en el anuncio de Biden centrado en cómo las medidas sanitarias como el cierre de negocios ha afectado al negocio de la música en vivo.

Hasta este momento, Beastie Boys nunca antes había otorgado la licencia de una de sus canciones para ningún tipo de anuncio comercial ni político, lo cual significó una noticia sorprendente para los votantes estadounidenses.

El anuncio nos muestra cómo sobrelleva el dueño de un club en Ann Arbod, Michigan, llamado The Blind Pig, que ha estado cerrado desde el inicio de la pandemia después de 50 años de ser un pilar para la comunidad musical.

El club "The Blind Pink", en Michigan.

Según un reporte de Variety, The Blind Pig comenzó como un club de blues en los 70, pero evolucionó hasta albergar todos los géneros y bandas en ascenso como Nirvana y Soundgarden.

Biden muestra el impacto de las decisiones de Trump

En el material de campaña, el propietario del club culpa al presidente Donald Trump y a su respuesta poco efectiva para contrarrestar los efectos negativos del coronavirus.

"Dondequiera que voy, la gente tiene una historia sobre The Blind Pig", dice Joe Malcoun, copropietario del local.

Pueden verse imágenes del establecimiento vacío y solitario.

“The Blind Pig ha sido uno de esos clubes que atrae a artistas de todos los géneros. Durante 50 años ha estado abierto y lleno de gente, pero ahora mismo es una habitación vacía”, agregó.

Malcoun sabe que muchos negocios como el suyo, incluyendo bares, discotecas y otros centros recreativos no lograrán sobrevivir a la caída de la economía de Estados Unidos. Culpa de ello a la respuesta de Trump y pone a Biden como su candidato ideal.

“Esta es la realidad de la respuesta Covid de Trump. No sabemos cuánto tiempo más podremos sobrevivir sin ingresos. Muchos restaurantes y bares que han sido pilares durante años no lo lograrán. Esta es la economía de Donald Trump: no hay un plan y no sabes cómo seguir adelante. Me enoja mucho.”

“Mi única esperanza para mi familia y para este negocio es que Joe Biden gane esta elección”.

El anuncio de 60 segundos utiliza 40 de la canción de los Beastie Boys, culminando espectacularmente con la aparición de Joe Biden y Kaala Harris, su compañera de fórmula para la vicepresidencia en las elecciones de Estados Unidos 2020.