Elecciones 2019 Argentina: Gobernadora de Buenos Aires dice no ser Macri

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal asistió a una entrevista, en el programa Intratables por América TV, donde fue cuestionada sobre su trabajo y lo que queda hasta que finalice su gestión el 10 de diciembre. Pero lo que más destacado y lo que dejó atónitos a todos fue la respuesta que dio respecto a Mauricio Macri.

El conductor del programa, Diego Brancatelli le preguntó a la Gobernadora que si "¿Vidal es Macri?¿Por qué lo esconden en la boleta?" a lo que Vidal respondió de una manera contundente.

No es Macri, pero la Gobernadora se denomina “mamá intensa”.

"Mañana (hoy 8 de agosto) vamos a cerrar la campaña juntos. Trabajo con Macri hace 16 años y todo el mundo sabe que somos un equipo, no lo estamos escondiendo. Pero hay algo que sí te digo: Vidal no es Macri; Vidal no es Heidi ni un hada virginal; Vidal es Vidal, es una mujer que gobierna por primera vez la provincia de Buenos Aires y al que no le gusta que se la banque", dijo. Y luego, concluyó: "Les dije a los bonaerense que iban a ser mi prioridad y la fueron. Acá estoy".

De hecho incluso hizo alusión de manera sarcástica sobre la supuesta maniobra de ocultar la figura del presidente al decir “no hay ninguna orden de esconder a Macri, mira si alguien va a votar por cómo le dan la boleta doblada”.

Y es que dentro de cuatro días se llevará a caba en Argentina las elecciones PASO, por ello se le cuestionó sobre si tenía algún arrepentimiento de no haber desdoblado las elecciones de la provincia, teniendo en cuenta que su imagen separada de la de Mauricio Macri obtiene mejores resultados.

Ante ello, Vidal dijo que no lo haría ya que eso le hubiera costado tres millones de pesos a la provincia y hay cosas más importantes para hacer. “Creo que no hay que subestimar al bonaerense, que sabe muy bien quién es quién, y va a poder elegir cuando entre al cuarto oscuro".

En cuanto a su vida personal, Vidal dijo que es una madre “intensa” y reveló que tiene un chat que se llama “Mamá intensa y sus pollitos”, contó que sus hijos le reclaman que esté encima, “soy una mamá que todo el tiempo quiere saber qué hacen, cómo están. Fui toda la vida así!, señaló.