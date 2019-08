Elecciones 2019 Argentina: Cristina arremetió contra Macri en Rosario

Argentina; Cristina arremetió contra Macri durante evento en Rosario

Alberto Fernández, precandidato presidencial por el Frente de Todos, estuvo presente encabezando un evento en Rosario, mismo que se llev[o a cabo con Cristina Kitchner.

Se trata de la recta final de la campaña presidencial en Argentina, ya que las PASO, tendrán lugar este próximo domingo 11 de agosto.

Durante el evento, Fernández y Kirchner, habló de lo que Argentina "no puede seguir tolerando":"Macri produjo cuatro millones y medio de pobres. Eso es lo que la Argentina no puede seguir tolerando. No sé cuántos semestres pasaron esperando que alguien traiga lo que nunca llegó" indicó Nésor Kircher, ex jefe de gabinete.

"Nacimos para defender a la gente y darle dignidad a los que quedan al margen".

Por su parte, Cristina Kitchner, indicó: "podíamos ni imaginarnos cuatro años más de estas políticas", e indicó que para agregar un final definitivo en un espacio de unidad en el peronismo, fue tras decidir "endeudarnos con el FMI a todos los argentinos".

Así mismo, Cristina, cuestionó que haya "puñado que piensa que los trabajadores no deben tener derechos o que los chicos pobres no tienen que llegar a la universidad pública", indicó que siempre pensó que lo tiempos que se aproximaban no eran buenos, pero nunca se imaginó que volvería a ver tanta gente en situación de calle.

Cuando Alberto Fernández tomó el micrófono, dijo que lo que mejor que le sucedió "es que rápidamente recuperamos el cariño y el afecto que siempre nos tuvimos. Un día entendimos que nuestro distanciamiento había permitido que se instale esta realidad penosa que tenemos".

"Nunca más me voy a pelear con Cristina".

Hizo un llamado a los argentino para unir esfuerzos de todos y de ese modo, dejar atrás lo feo que están viviendo como ciudadanos.

