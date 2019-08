Elecciones 2019 Argentina: Cierre de campaña de Máximo Kirchner

Faltan sólo unos días para que inician las primeras abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO); ante ello, Máximo Kirchner, hizo su cierre de campaña en La Matanza, en donde estuvo acompañado de varios dirigentes como lo es, Verónica Magario, vicegobernante bonaerense e intendenta local.

Kirchner, aprovechó la ocasión para hablar de las “miserabilidades” del actual Gobierno de Argentina, por lo que indicó que “este modelo económico, anacrónimo, viejo y que demostró reiteradas veces no dar resultado en la Argentina debe terminar”.

Por lo que el hijo de Cristina Kirchner, resaltó: “es un acto de amor propio, de autoestima, y fundamentalmente de inteligencia, nunca elegir a quien no te elige”.

“El presidente no eligió a su pueblo y es hora de que el pueblo le demuestre que tampoco lo va a elegir”, pues dijo que no es posible tener a un mandatario que ante la crisis que viven, que aumenta el desempleo, “no tenga el ingenio suficiente, no tenga la creatividad suficiente, para imaginar un destino diferente”.

Durante el cierre de campaña, estuvo presente también el precandidato a intendente de La Matanza del kirchnerismo, Fernando Espinoza, e indicó que no se trata de solo elegir a alguien, o a un partido político, sino de “tener la inteligencia suficiente para entender que este modelo económico debe terminar este 27 de octubre, y el 11 de agosto, es el primer mojón para que empiece a construirse una Argentina más justa”.

Así mismo, indicó que “nadie se deje engañar, que nadie se sienta estafado” ya que los mucha de la gente que votó por este presidente en las elecciones pasadas, “fueron estafados también en su buena voluntad”, dijo Máximo Kirchner.