Elecciones 2019 Argentina: Alberto Fernández creerá nuevos ministerios como presidente

En lo que va de la campaña, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández ha prometido que creará seis nuevos ministerios, de los cuales cuatro serán de áreas que pasaron a ser secretarías en 2018 y dos serán nuevos.

El candidato presidencial Fernández dijo que tiene piensa reponer el Ministerio de Cultura, por lo que se añadirá una nueva a cartera la cual será más amplia y se contará con un eventual gabinete bajo su mando, aun sin nombres propios.

Las secretarías que volverán a tener rango ministerial de convertirse en presidente Fernández, serán Cultura, Trabajo, Salud y Ciencia, Tecnología y las nuevas serán Vivienda y de la Mujer, la última la ha nombrado como "ministerio de la igualdad".

Sin embargo, Fernández aún no ha dicho sí para crear nuevos ministerios eliminará o fusionará otros ministerios, por lo mismo no se puede conocer el tamaño de su eventual gabinete.

"Soy un consumidor de la cultura. La política debe llenar con comida la panza de los argentinos, pero también debe llenar con cultura el espíritu de los argentinos", expresó Alberto Fernández.

Sin embargo, donde ya suenan algunos nombres son el de los ministerios de Vivienda y de la Mujer, donde el primero lo ocuparía la exvicegobernadora de Santa Fe María Eugenia Bielsa y esto porque se reunió la semana pasada con Fernández.

En cuanto al ministerio de “la igualdad" podría quedar a cargo de la diputada Victoria Donda, incluso Fernández la tentó con ese cargo en junio, en medio de la discusión por la conformación de las listas en la ciudad de Buenos Aires.

Aún así, en el caso de otros Ministerios, sus titulares todavía son desconocidos como es el caso de Economía, pero lo que sí se sabe es la características que Fernández considera como necesaria.

"Quiero tener un Ministerio de Economía fuerte, que maneje todos los resortes de la economía. Eso lo aprendí de Lavagna, porque cuando hablé con él para que se quede como ministro me dijo una cosa que yo compartía. 'Si me quedo como ministro, quiero poder manejar', me respondió. En aquel momento estaba todo dividido: Agricultura, Ganadería, Producción", dijo Fernández.