Elecciones 2019 Argentina : Cierre de campaña de Axel Kicillof

Este Jueves 8 de agosto, el candidato Axel Kicillof cerró su campaña en el partido bonaerense de Merlo; en su discurso realizó fuertes críticas no solo a Mauricio Macri, sino también para María Eugenia Vidal.

Tras su visitas a lugares como Cañuelas, Chivilcoy y San Andrés de Giles, señaló:

“Donde había un problema ahora hay dos, tres, cuatro o cinco con Macri y Vidal”.

Asimismo, agregó: Muchos de los problemas de la provincia venían de antes, está claro, pero lo cierto es también que así donde había un problema después de Macri y Vidal ahora hay 2,3,4 o 5 problemas. No solucionaron nada… Se pierden 140 pymes por mes en la Provincia ¿Alguien vio algo del gobierno de Vidal rescatar una o dos?”, sostuvo Axel Kicillof.

De igual manera, recordó que el programa “Cambiemos” tuvo una reducción de un 12% la inversión en salud, por lo que enfatizó, “no hay vacunas”.

“Se puede gobernar de esta manera, olvidándose de la salud de los boraerenses? ¿A quien se le ocurre llevar una cruzada contra los docentes, contra los maestros de nuestros hijos? La escuela y la universidad pública te elevan, no caes en ningún lado”, sostuvo.

En su discurso, Axel Kicillof volvió sobre una proclama que Alberto Fernández lanzó al comienzo de su campaña, el cual decía: “Aprendimos en estos 3 años y medio, vamos a volver distintos y vamos a volver mejores”.

Para concluir su último discurso previo a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el candidato enfatizó:

“Es una campaña muy extraña esta, no pueden hablar del presente, de la realidad, por eso no les queda más que la agresión… Tampoco puede someter nada por todo lo que prometieron y no cumplieron y sólo les queda esto, negar la realidad y atacar a los dirigentes opositores.