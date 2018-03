El yerno de Donald Trump le pidió no decir que México pagará por el muro fronterizo

Jared Kushner, el asesor y yerno del presidente de Estados Unidos, habría abogado a favor de México, luego de pedirle a Donald Trump ya no decir que México pagará por el muro fronterizo.

Además de no incluirlo en la lista de países que pagarán más aranceles por acero y aluminio, publicó hoy el diario estadounidense, The New York Times.

Lo anterior, indica el rotativo, para mejorar la relación bilateral con nuestro país.

A penas hace unos días, Jared Kushner se reunió en México con el presidente Enrique Peña Nieto y el canciller Luis Videgaray, para abordar temas de la agenda binacional.

En el artículo titulado ‘As Ties With Mexico Fray, Kushner Works Quietly to Mend Them’, el diario estadounidense refiere que el yerno de Trump le ha pedido evitar declaraciones sobre el muro fronterizo.

Hoy, The New York Times cita a funcionarios del Departamento de Seguridad Interior, quienes afirman que, en los próximos días, firmarán acuerdos de cooperación entre ambos países.

Esto coincide con la visita a México de la próxima semana de la secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kirstjen Nielsen, quien se reunirá con el presidente Peña Nieto.

Trump impone millonarios aranceles a productos de China

Donald Trump, mandatario estadounidense, acusa prácticas ilegales dentro de su país, por lo que ha firmado una orden ejecutiva que impone aranceles de 60 mil millones de dólares a las importaciones de China.

La batalla comercial entre el gigante asiático y Estados Unidos inicia con la imposición del 25% en aranceles además de la orden de limitar las inversiones de China en empresas estadounidenses.

Wall Street reportó una caída del 2.9%, por lo que el Gobierno de Estados Unidos decidió suspender los aumentos en las tarifas del acero y aluminio en Europa, Brasil y Argentina para disminuir la tensión que existe entre sus aliados. Una estrategia para relajarse frente al occidente y dar el siguiente paso.

'Nuestro déficit con China es el mayor de la historia de la humanidad y les he pedido reducirlo en 100.000 millones. La palabra clave es reciprocidad. Queremos tarifas espejo: si nos gravan, gravamos igual. Lo que no puede ser es que a nuestros coches les impongan una tarifa del 25%, y que nosotros a los suyos, solo del 2%'.