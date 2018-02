El vino tinto te ayuda contra enfermedades de encías y caries

Esa copa de vino tinto que usted sirve cada día para mejorar la salud de su corazón o su salud general puede también estar ayudando a mantener su boca sana al inhibir la caries dental y la enfermedad de las encías.

Estudios en Italia han demostrado que los químicos en el vino tinto llamados proantocianidinas, fitonutrientes encontrados en alimentos como las uvas, las manzanas y el chocolate que tienen propiedades antioxidantes, parecen prevenir que la bacteria Streptococcus mutans, la cual causa caries dental, se adhiera a la saliva y a los dientes.

Los investigadores italianos removieron el alcohol de un vino tinto italiano de alta calidad, luego agregaron vino tinto sin alcohol a los cultivos de S. mutans en la saliva, a dientes extraídos cubiertos de saliva y abalorios cerámicos de calcio cubiertos de saliva. Ellos encontraron que la adición del vino previno la adherencia de las bacterias a la saliva y a los dientes.

Los investigadores italianos dicen que, en el futuro, les gustaría estudiar los efectos del jugo de uva sobre la S. mutans.

Los polifenoles son metabolitos secundarios de defensa que se encuentran en numerosas especies de plantas y sus frutos, como café, arándanos y frijoles, y su actividad antioxidante ha sido ampliamente estudiada.

El vino tinto también es una rica fuente de polifenoles dietéticos que posee una combinación única de estructuras fenólicas (principalmente flavonoides) y varios estudios han proporcionado evidencia de los efectos protectores de su consumo moderado contra enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas.

Los componentes fenólicos en el vino también pueden tener un efecto sobre la microbiota humana, modulando significativamente el crecimiento de bacterias en nuestro intestino.

Así, los científicos compararon los efectos de dos polifenoles del vino tinto contra los suplementos de semilla de uva en bacterias que se adhieren a los dientes y a las encías y que causan placa dental, caries y enfermedad de las encías.

Descubrieron que los polifenoles redujeron la capacidad de las bacterias para adherirse a las células, y cuando se combinan con Streptococcus dentisani –que estimula el crecimiento de las bacterias buenas-resultaron aún mejores para inhibir las patógenas.

Los hallazgos, publicados este miércoles en la revista especializada Journal of Agricultural and Food Chemistry, podrían conducir a nuevos tratamientos dentales, destacaron los investigadores, pero advirtieron que ello no da luz verde para que las personas beban más vino tinto.