El último presidente blanco de Sudáfrica, FW de Klerk, muere a los 85 años

El último presidente blanco de Sudáfrica, Frederik Willem (FW) de Klerk, quien negoció una transferencia pacífica del poder a un gobierno liderado por negros bajo Nelson Mandela, murió el jueves a los 85 años después de una batalla contra el cáncer, dijo su fundación.

De Klerk ganó elogios en todo el mundo por su papel en la eliminación del apartheid y compartió el Premio Nobel de la Paz con Mandela en 1993. Al año siguiente, Mandela ganó las primeras elecciones multirraciales de Sudáfrica con su Congreso Nacional Africano (ANC).

Pero el papel de De Klerk en la transición a la democracia sigue siendo muy controvertido casi 30 años después del fin del apartheid.

Muchos africanos estaban enojados por su incapacidad para frenar la violencia política en los turbulentos años previos a las elecciones multirraciales de 1994, mientras que los afrikaners blancos de derecha, que habían gobernado durante mucho tiempo el país bajo el Partido Nacional de De Klerk, lo veían como un traidor a su causa de la supremacía blanca.

El cáncer se llevó a quien fue el último presidente blanco del apartheid.

"El ex presidente FW de Klerk murió pacíficamente en su casa en Fresnaye esta mañana después de su lucha contra el cáncer de mesotelioma", dijo la Fundación FW de Klerk en un comunicado el jueves por la mañana.

En marzo le habían diagnosticado mesotelioma, un cáncer que afecta el tejido que recubre los pulmones.

"Le sobreviven su esposa Elita, sus hijos Jan y Susan y sus nietos", dijo la fundación, y agregó que la familia a su debido tiempo haría un anuncio sobre los arreglos del funeral.

Alabanza y crítica al ex presidente de Sudáfrica

Se esperaba que el presidente de Sudáfrica Cyril Ramaphosa hiciera una declaración más tarde este jueves sobre el fallecimiento de De Klerk.

"Que FW de Klerk descanse en paz y se eleve en gloria", dijo el arzobispo Desmond Tutu, un veterano de la lucha contra el gobierno de la minoría blanca y visto por muchos como la conciencia moral de Sudáfrica, en un breve comunicado emitido por su oficina.

John Steenhuisen, líder de la Alianza Democrática (DA), el segundo partido más grande de Sudáfrica después del ANC, dijo que la contribución de De Klerk a la transición del país a la democracia "no puede ser exagerada".

Steenhuisen dijo que el éxito de De Klerk al traer consigo a la mayoría de los votantes blancos sobre la necesidad de abolir el apartheid "jugó un papel crítico para asegurar que la transición ocurriera pacíficamente y que las elecciones de 1994 ... fueran aceptadas por todos los sudafricanos".

El DA es el principal rival del ANC en las elecciones nacionales y locales, pero ha luchado por deshacerse de su imagen de partido de privilegio blanco.

Julius Malema, quien encabeza el Marxist Economic Freedom Fighters (EFF), el tercer partido político más grande del país, fue mucho más crítico y dijo que de Klerk no debería ser referido como un "ex presidente" sino como un "ex presidente del apartheid".

Los críticos de De Klerk recurrieron a Twitter para decir que no debería recibir un funeral de estado debido a sus raíces en el antiguo régimen del apartheid.

Durante su vida, Mandela, quien murió en 2013, había elogiado la valentía de De Klerk al desmantelar el mismo sistema que lo había llevado al poder.

En su autobiografía 'Long Walk to Freedom', Mandela escribió: "Para hacer las paces con un enemigo, uno debe trabajar con ese enemigo, y ese enemigo se convierte en su socio".

Sin embargo, aunque retirado durante mucho tiempo de la política activa, de Klerk provocó la ira entre los partidarios del entonces presidente Jacob Zuma en 2016 cuando los acusó a ellos y a su líder de tratar de promover sus intereses personales y de poner en peligro la democracia.

De Klerk volvió a recibir críticas el año pasado cuando le dijo a una emisora nacional que no creía que el apartheid fuera un crimen contra la humanidad, según lo declarado por las Naciones Unidas.

La reacción provocada por sus comentarios obligó a De Klerk a retirarse de un seminario virtual con la American Bar Association (ABA) en los Estados Unidos, donde debía hablar sobre los derechos de las minorías y el racismo.

"La acusación de que De Klerk estuvo involucrado en graves violaciones de los derechos humanos no tiene fundamento", dijo su fundación en julio de 2020 cuando se retiró del evento.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Sudáfrica como que rechazó la vacuna rusa Sputnik V contra COVID-19.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.