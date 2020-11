El truco para congelar la "última conexión" en WhatsApp y no aparecer en línea

La Verdad Noticias es un lugar en donde te entregamos la información sin juzgar, y no te culparemos por querer ser un "poco" discreto acerca de sus actividades en línea y disponibilidad en WhatsApp. Entendemos que hay varias razones por las que uno querría habilitar tales funciones en la plataforma de mensajería y las razones no siempre son sombrías como algunos podrían pensar.

A veces simplemente estás cansado de tratar con personas específicas o quieres hacerlo en un momento en que se te acomode, ¡vamos!, no es un crimen. Recuerdas cuando todos le mentimos a un amigo o familiar que quería venir y les dijimos que no estábamos cerca ni disponibles. Pues bien, también puedes estar "no disponible" en WhatsApp para algunas personas.

Sin más preámbulo, veamos el truco para congelar tu última hora de conexión que aparece en el estado de tu perfil.

¿Qué significa congelar la hora de conexión?

Congelar tu "última vez visto" en WhatsApp significa que puedes parecer como si estuvieras en línea hace 8 horas, mientras que en realidad te conectaste hace solo 8 segundos. Oye, como dijimos anteriormente, esta es una zona sin jueces.

Esto significa que la persona que verifique tu estado en línea verá la marca de tiempo congelada de la última conexión. Supongamos que lo congeló a "Visto por última vez a las 12:45 p. M.". Esto quiere decir que tus contactos seguirán viendo esa hora, mientras que su última vista real es a las 15:54 pm.

Truco para congelar la última conexión de WhatsApp

En primer lugar, debes tener GBWhatsApp, la aplicación normal de WhatsApp, desafortunadamente, no tiene tales características. GBWhatsApp se puede descargar en gbmod.co

Suponiendo que hayas descargado GBWhatsApp y hayas realizado la configuración, proseguiremos con los pasos.

Toca los 3 puntos en la parte superior derecha de la pantalla de visualización de WhatsApp y accede a la configuración. En la sección de configuración, selecciona cuentas y luego selecciona privacidad. Habilita la opción Último visto para que sea visible para todos. A continuación, entra a la sección de privacidad de GBWhatsApp y toca la opción Ocultar estado en línea. Una vez que toques la opción "Ocultar estado en línea", todos tus contactos verán el tiempo congelado de "última vez que lo vieron". La marca de tiempo que ven será la hora que seleccionóaste para Ocultar su estado en línea.

La última conexión aparece debajo del nombre del contacto de WhatsApp.

Truco para ocultar la última conexión de WhatsApp

Entonces, ¿no quieres que sus contactos vean si estás en línea o no, mientras que en realidad estás en línea? Por supuesto, esto se puede lograr. No vamos a entrar en las razones de privacidad por las que uno querría ocultar su estado en línea en primer lugar.

Como se mencionó anteriormente, necesita GBWhatsApp porque el WhatsApp normal no tiene esta función.

Toca los 3 puntos en la parte superior derecha de su WhatsApp Ingresa a la configuración Seleccione la configuración de privacidad y luego selecciona "Ocultar estado en línea".

De inmediato verás cómo WhatsApp se reiniciará automáticamente y aplicará este modo, ¡así de fácil!