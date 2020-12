El truco de WhatsApp para leer mensajes y escuchar audios sin que el otro sepa

Dejar a alguien visto en WhatsApp es uno de los males de nuestro tiempo que más amistades y relaciones de pareja pueden deteriorar.

No suele ser malicioso, los mensajes de una conversación simplemente se leen y se dejan para después, un momento para responder que nunca llega por descuido.

En muchos casos el culpable es la versión de escritorio de la aplicación, WhatsApp Web, que muestra al usuario en línea en todo momento.

Además, si se utiliza para evitar distracciones móviles durante el trabajo, aumentan las posibilidades de dejar contactos a la vista.

Respondiendo a las oraciones de muchos, Tomer8007 ha creado una extensión para el navegador Chrome que resuelve todos los problemas a la vez.

Con este sencillo truco puedes pasar desapercibido en WhatsApp

En primer lugar, WAIncognito nos permite ocultar el "online" mientras usamos WhatsApp Web, mostrando la última hora de conexión a la aplicación desde el teléfono móvil.

También permite al usuario leer los mensajes sin mostrarlos como leídos al contacto.

Por supuesto, mientras no se responda la conversación, los mensajes anteriores a la respuesta se mostrarán leídos.

También te permite marcar los mensajes como leídos para que aparezca la doble marca azul en el chat y dejar el contacto visto con total traición.

Desde la propia página de la extensión, se puede leer: "Sea invisible en WhatsApp Web desactivando los recibos de lectura y las actualizaciones de conexión. Vea los recibos de lectura de otras personas y la última hora de conexión, pero nunca envíe el suyo. Explore libremente cualquier conversación sin confirmar la lectura. Además, nadie sabrá que está en línea".

Los mensajes no leídos se mostrarán como un número (indicando el número de mensajes) en un círculo verde, en el área izquierda de cada chat.

Si los mensajes se han leído, pero no se han marcado como tales (para ocultar la confirmación de lectura del contacto), la cantidad de mensajes aparecerá en un círculo rojo.

Para marcar como leído, basta con pulsar el botón que aparece en verde con el texto "Marcar como leído".

Esta extensión también funciona para ver los estados de WhatsApp sin que el contacto lo sepa, para escuchar los audios sin ser marcado como escuchado e incluso funciona en el caso de descargar y visualizar archivos como fotos y videos.

Todo en uno

WAIncognito agrega un nuevo menú a WhatsApp Web a través del cual se puede activar un intervalo de tiempo para que se active la confirmación de lectura, incluyendo la opción de nunca y permite activar o desactivar la opción para mostrar la última conexión.

La aplicación se puede desactivar desde la opción Herramientas de Chrome (presionando los tres puntos verticales ubicados en la parte superior derecha), Más herramientas, Extensiones y deseleccionando donde dice WAIncognito.

Pasa desapercibido con este truco de WhatsApp

Intimidad

Lo que pasa con este truco es que los usuarios no violan ninguna regla de privacidad de WhatsApp, porque el programa no accede a los mensajes ni al contenido de la aplicación de mensajería. No envía información a ningún servidor externo. Tampoco recopila información personal del usuario principal o sus contactos.

Es por ello que el usuario no está expuesto a que WhatsApp bloquee su cuenta por utilizar aplicaciones de terceros que podrían poner en riesgo la seguridad de otros usuarios del servicio.