El tráiler de Spider-Man: Miles Morales vuelve a presentar a Prowler

El tráiler de lanzamiento de Spider-Man: Miles Morales prepara el escenario con nuestro mejor vistazo hasta ahora a Prowler y algunas comparaciones inevitables con ese otro Spider-Man.

El tráiler comienza con Miles dudando en dejar el Nido de Araña, ya que él y su Mentor de Arañas, Peter Parker, se comprometen a hacer todo lo posible para proteger a Nueva York. Lo vemos en las calles por un tiempo, impresionando a su amigo Ganke Lee con su nuevo traje y a su madre Rio con su atractivo aspecto de adulto. Entonces las cosas comienzan a girar.

Tráiler de Spider-Man: Miles Morales

Este avance ofrece nuestro primer vistazo, y escucha, de Prowler en forma de video. Como vimos en Spider-Man: Into the Spider-Verse y los cómics originales de Ultimate Spider-Man, su identidad secreta es Aaron Davis, el tío de Miles. Lo escuchamos aconsejarle a Miles que "se oculte" y luego lo vemos a él y sus brillantes garras verdes en acción, lo que demuestra que probablemente no seguirá su propio consejo. El destino de Aaron Davis tiende a una 'muerte trágica' sin importar en qué versión de la historia de Miles aparezca, pero veremos si le va mejor en el universo de Spider-Man de Marvel.

El tráiler también muestra algunos de los problemas de la crisis de identidad que conlleva ser un increíble Spider-Man en lugar del increíble Spider-Man: "Cada vez que creo que he resuelto este asunto de Spider-Man, algo sale mal". Es algo completamente diferente estar a la altura de un legado de superhéroe establecido, pero Ganke le recuerda que él es su propio hombre (-spider): "Puedes arreglar esto. A tu manera".

Spider-Man: Miles Morales llegará a PS5 y PS4 a partir del jueves

La Verdad Noticias te informa que Spider-Man: Miles Morales llegará a PS5 y PS4 a partir del jueves.