El sacerdote Bingo Allison, describe cómo Dios lo guió para salir del clóset

Un sacerdote de Yorkshire ha hablado sobre su viaje para descubrir su identidad de género junto con la fe. Bingo Allison, de 36 años, es, según su conocimiento, el primer sacerdote abiertamente no binario en ser ordenado en la Iglesia de Inglaterra. Bingo, que ahora trabaja en Liverpool, visita escuelas en toda el área y espera inspirar a los jóvenes LGBTQ+ y mostrarles que tienen un lugar en la iglesia.

Bingo, de West Yorkshire, creció en un hogar "fuertemente religioso" y dijo que los criaron para creer que actuar como homosexuales era "pecaminoso". Pero el padre de tres ha estado en un viaje de 15 años que incluyó conocer a otros cristianos LGBTQ+ que ha cambiado por completo su anterior perspectiva de la vida "muy tradicional y conservadora" describieron medios locales.

La iglesia de Inglaterra ordenó el día 2 de enero de 2023,el 1er. sacerdote no binario (no es ni hombre ni mujer según se percibe). Su nombre es Bingo Allison de 36 años y según medios internacionales,ha declarado que esperó ser ordenado para definir su identidad.

El hombre de 36 años estaba en la mitad de su formación como vicario, un programa de siete años, cuando se encontraron por primera vez con el término género-queer. Eso fue hace siete años, y Bingo originalmente consideró posponer las revelaciones sobre su identidad de género, pero le resultó difícil.

"No conocía a ninguna persona trans y creo que probablemente conocí a dos personas homosexuales en mi vida. Así que era casi como otro planeta para mí. Hubo algunos momentos en los que realmente cuestioné las cosas. Pero como realmente no tengo el vocabulario para describir mi experiencia, simplemente no llegó a ninguna parte”.

Pero una noche, Bingo estaba escribiendo un ensayo sobre la creación de la tierra por parte de Dios cuando tuvieron una epifanía. Explicaron cómo Génesis 1:27 usa los términos 'de masculinidad a feminidad', en lugar de hombres y mujeres.

Una estrella en ascenso en la Iglesia de Inglaterra, la ministra transgénero no binaria Bingo Allison, cuyos pronombres personales son 'ellos', se prepara para recitar un servicio de oración por el Día de la Concienciación Transgénero.

Bingo dijo: “Estaba sentado allí en medio de la noche cuando me di cuenta de que podría tener que poner mi vida patas arriba. Fue una experiencia espiritual más profunda, sentí correctamente que Dios me estaba guiando hacia esta nueva verdad sobre mí mismo.

"Una de las cosas que se ha mantenido en mi ministerio desde entonces es que la transición y la salida del armario pueden y deben ser una experiencia espiritual, así como emocional, social y, a veces, física. Hay algo hermoso en convertirse en quienes fuimos creados. ser y crecer en nuestro ser auténtico”.

