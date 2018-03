El restaurante en el que todos los platillos llevan aguacate

Redacción Web/ Diario la Verdad

BROOKLYN.- Su color, su consistencia y, sobre todo, su versatilidad culinaria han hecho del aguacate el fruto estrella no sólo de México, sino del mundo. En especial, en Estados Unidos.

Tacos, sopas, cremas, guisados o salsas no son suficientes para el menú de Avocaderia, un restaurante ubicado en Brooklyn, Nueva York, en el que todo está hecho con el "oro verde mexicano".

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Michoacán concentra el 84.9% del volumen de producción de aguacate, es decir más de un millón de toneladas.

Pero Michoacán, no es el único productor del fruto. Otras entidades como Jalisco, Estado de México, Nayarit, Morelos y Guerrero participan, aunque no con más del 3 por ciento del volumen total.

Sin embargo, esto ha sido suficiente como para que, en enero de 2017, Estados Unidos adquiriera aguacate mexicano con un valor de 180 millones 166 mil dólares, lo que significó un aumento en la demanda de 19.2% a tasa anual, así como una participación del 80.9% en relación a lo reportado en el mismo mes del año previo.

Como ya lo mencionamos, Avocaderia es uno de los negocios que han aprovechado el boom del aguacate, pero a un nivel insospechado.

Allí es posible encontrar recetas que tal vez no imaginaríamos con este fruto, como smoothies. Francesco Brachetti, un italiano fundador de Avocaderia confesó a The New York Times que su amor por el aguacate comenzó en México.

Así al conocer sus bondades, su versatilidad y su sabor, convenció a su primo, el chef Alberto Gramini, y a un amigo, Alessandro Biggi, a incursionar en el negocio del aguacate, como creadores de los más diversos platillos.

Los emprendedores cuentan que el aguacate orgánico que preparan proviene de una cooperativa basada en Michoacán.

¿Es un lugar hipster? Para Biggi, aunque pudiera parecerlo, no lo es.

"No estamos tratando de hacer cosas según la tendencia. Hacemos cosas simples que puedes comer todos los días", aclaró.