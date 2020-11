El príncipe William dio positivo al coronavirus durante el mes de abril.

Los medios británicos revelaron el día de hoy que el príncipe William de Inglaterra se contagió de coronavirus en el mes de abril. De acuerdo con la información, su enfermedad se produjo días después de que se informara del contagio de su padre, el príncipe Carlos, heredero al trono, el 23 de marzo.

Según con The Sun, primer medio en informar sobre la noticia, el príncipe Guillermo no reveló su enfermedad para no causar pánico, esto porque su padre ya se había contagiado y el primer ministro Boris Johnson incluso fue hospitalizado. Fue la cadena británica BBC quien confirmó el contagio.

Tal y como habíamos informado en La Verdad Noticias, el duque fue atendido y puesto en cuarentena en la residencia familiar de Anmer Hall, en Norfolk. En tanto, una fuente informó a The Sun que el virus atacó con fuerza al príncipe Guillermo, quien sufrió dificultades para respirar. Sin embargo, él siguió trabajando durante el mes de abril.

COVID-19: El príncipe William se contaió en abril

Por su parte, el Príncipe Carlos dijo que había tenido suerte porque no sufrió mucho con el COVID-19. No obstante, en su momento, el príncipe Guillermo de 38 años, señaló que había estado preocupado por su padre, de 71 años.

“Ha tenido muchas infecciones torácicas, catarros y otros problemas de ese tipo a lo largo de los años y yo me dije que si alguien debía derrotar (al virus) debía ser él”, aseguró el príncipe William en abril.

El príncipe Carlos contrajo coronavirus en marzo y viajó a Escocia para autoaislarse durante siete días después de mostrar síntomas leves. En ese momento, la duquesa de Cornualles dio negativo en la prueba del virus y se auto aisló durante 14 días.

Durante su primera participación pública después de recuperarse del coronavirus, el príncipe Carlos dijo que no había recuperado completamente su sentido del gusto y el olfato. En abril, Boris Johnson ingresó en el hospital luego de dar positivo por el virus.

Con información de eluniversal.com.mx