El príncipe Hamzah bin Hussein de Jordania renuncia a su título

El medio hermano del rey de Jordania ha renunciado a su título principesco. El príncipe Hamzah bin Hussein publicó el anuncio en su cuenta oficial de Twitter el domingo.

Escribió que se vio impulsado a tomar la decisión porque sus convicciones no pueden reconciliarse con los “enfoques, políticas y métodos actuales de nuestras instituciones”.

Fue el último capítulo de una disputa palaciega en curso que vio al joven miembro de la realeza puesto bajo arresto domiciliario hace un año.

No llegó a criticar directamente al rey Abdullah II y a las élites gobernantes, como lo había hecho en el pasado, pero su tono indicó que la brecha no se ha reparado, como sugirió la Corte Real Hachemita en el pasado. La Corte Real Hachemita no hizo ningún comentario inmediato.

Abdullah y Hamzah son hijos del rey Hussein, quien gobernó Jordania durante casi medio siglo antes de su muerte en 1999. Abdullah había designado a Hamzah como príncipe heredero tras su sucesión, pero lo despojó del título en 2004.

Como informamos en La Verdad Noticias, el monarca había puesto a Hamzah bin Hussein bajo arresto domiciliario en abril pasado por su supuesto complot para desestabilizar el reino aliado de Occidente.

En una declaración en video en ese momento, Hamzah negó las acusaciones y dijo que estaba siendo castigado por hablar en contra de la corrupción oficial.

El mes pasado, Hamzah se disculpó con su hermano, según una carta publicada por la Corte Real Hachemita en ese momento. Hamzah continuó expresando su esperanza de que “podemos pasar la página de este capítulo en la historia de nuestro país y nuestra familia”.

El analista Amer Sabaileh dijo que esperaba que el anuncio de Hamzah reavivara la disputa real que muchos en Jordania creían que se resolvió con la disculpa del príncipe.

Sabaileh señaló que Hamzah había tomado la decisión unilateralmente y lo anunció en su cuenta personal de Twitter, en lugar de consultarlo con la familia real.

“Está tratando de volver a comprometerse con la vieja narrativa”, dijo Sabaileh sobre Hamzah. “Regresamos al punto en el que dice que no está satisfecho; que sigue amargado y no hay reconciliación.”

No quedó claro de inmediato si la decisión de Hamzah de renunciar a su título ayudará a restaurar su libertad de movimiento. Hamzah solo ha aparecido en público una vez desde la disputa. En febrero, el tribunal anunció el nacimiento del hijo de Hamzah.

La disputa fue un caso raro de lucha interna dentro de la familia real hachemita que se hizo pública. En un momento, Jordan impuso una orden de mordaza al informar sobre los eventos, lo que refleja la sensibilidad de los problemas que rodean a la familia real.

Abdullah había acusado a su hermano de sedición, pero dijo que la disputa se estaba resolviendo dentro de la familia y que Hamzah permanecía en su propio palacio bajo la protección del rey.

Dos ex altos funcionarios implicados en el presunto complot fueron declarados culpables de sedición y condenados a 15 años de prisión por un tribunal de seguridad del estado. Los detalles sobre el presunto complot del príncipe Hamzah bin Hussein nunca se han hecho públicos.

