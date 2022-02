El presidente de Ucrania advierte que Rusia intentará atacar Kiev

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este viernes que esta noche será difícil, al predecir que Rusia intentará asaltar Kiev, por lo que pidió al Ejército no perder el control de la capital. Según informa la agencia EFE.

Puedo decir con absoluta honestidad: esta noche será más difícil que el día. Muchas ciudades de nuestro Estado están bajo ataque: Chernígov, Sumy, Járkov, el Donbás, en el sur. Particular atención a Kiev: no pueden perder la capital”, dijo en un mensaje a su oficina.

En ese sentido, el presidente ucraniano advirtió un posible ataque a Kiev. “Esta noche, en todos los frentes, el enemigo utilizará todas las fuerzas disponibles para romper nuestra resistencia: vil, cruel e inhumana. Esta noche asaltarán”, dijo.

El jefe de Estado subrayó que hay que perseverar esta noche. Según él, el destino de Ucrania se está decidiendo ahora mismo. En ese sentido, Zelenski aseguró que su principal objetivo “es poner fin a esta masacre”.

Las pérdidas del enemigo son muy, muy graves. Son cientos, cientos de soldados muertos que cruzaron nuestra frontera, que cruzaron a nuestra tierra”, dijo, sin ocultar que Ucrania también ha sufrido bajas, pero que resiste “heroicamente la agresión” rusa.

Según la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar, las Fuerzas Armadas ucranianas han matado a 2 mil 800 soldados rusos, inutilizado 80 tanques, 516 vehículos de combate blindados de diferente tipo, diez aviones y siete helicópteros.

El presidente ucraniano recalcó que esta guerra Rusia no la podía justificar, por lo que “los ocupantes tuvieron que presentar acusaciones cada vez más absurdas para “decir al menos algo”.

“Estoy seguro de que estas acusaciones son sesgadas, nadie las creerá, los ucranianos no las creerán, el mundo no las creerá, los ciudadanos de la Federación Rusa no las creerán. No hay cómo explicar por qué dispararon artillería contra guarderías, viviendas y orfanatos”, enfatizó.

