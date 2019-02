El presidente de Filipina augura la extinción de la iglesia católica

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, lo vuelve a hacerle después de haber insultado a Diós, a los santos e invitó a matar a sacerdotes ahora, apuntó directamente a la Iglesia católica y predijo que que los escándalos sexuales que involucran a religiosos la llevarán a su fin a la iglesia católica.

"La Iglesia católica desaparecerá. En 25 años desaparecerá. No más, la gente la olvidará", señaló en un encuentro con funcionarios en la ciudad de Pasay, donde responsabilizó de la situación a las conductas de los religiosos, quienes han protagonizado los escándalos más recientes en torno a los abusos sexuales.

Según vaticinó el mandatario "la gente no olvidará" las maneras en que se conduce el "clero católico", del cual afirmó que cuando se excitan, "van tras las monjas" y "si son gays, van tras los muchachos" "¿Quién necesita una religión como esa?", preguntó el presidente filipino. A pesar de las críticas, Duterte puntualizó que no está enojado con la institución, sino con ciertos religiosos y de nueva cuenta narró que él sufrió abusos por parte de un sacerdote cuando era estudiante.

Tras estas afirmaciones, Salvador Panelo, vocero del mandatario dejó en claro que el enfado del presidente de Filipinas estaba dirigido a ciertos religiosos que "violaron sus propios votos". "Hasta el papa se convirtió en el crítico número uno de la Iglesia católica", dijo. De tal manera que con ese comentario dejó en claro que que el "cree en Dios, reza e invoca a Dios".

UNA HISTORIA REPETIDA



Más allá de las aclaraciones de Panelo, la del lunes no fue la primera vez que Duterte tiene duras expresiones respecto de la Iglesia, que se profundizaron cuando el clero se opuso a su guerra contra las drogas. Algunas de las polémicas surgieron al calificar a Dios como "estúpido", a los santos como "malditos" y como "tonta" la doctrina de la Santísima Trinidad. También aseguró que no cree en el pecado original ni en el infierno. En tanto, al hablar sobre la crucifixión en un discurso público, señaló: "Tu Dios fue clavado en la cruz. ¡Mierda, qué poco impresionante! ¿Soy Dios y me crucificarás? Hijo de puta. Les diría: 'Rayo, termina con ellos. Quema a todos los no creyentes'".



En cuanto a sus críticas a los sacerdotes, aseguró que "la mayoría de ellos son homosexuales". "Deben salir a la luz, suspender el celibato y permitirles tener novios", sostuvo. Y, por si fuera poco, instó a la población a asesinarlos: "Cuando un obispo pasa, organiza un atraco porque tiene mucho dinero (…) matar a todos esos obispos. Son inútiles".