El premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai se casó

La ganadora del premio Nobel de la Paz en 2014, Malala Yousafzai informó este martes a través de sus redes sociales que se casó en el poblado de Birminhan, Reino Unido, lugar donde vive actualmente con su pareja luego del ataque que sufrió en 2012.

Malala abrió su corazón con todos los millones de seguidores de Twitter a los que les mostró algunas fotografías de la linda ceremonia en donde se le ve con un atuendo largo de color rosa y con un velo del mismo color.

La noticia que te compartimos a través de La Verdad Noticias es realmente sorpresiva ya que la activista pakistaní había hecho algunas declaraciones a la revista Vogue en las que criticaba de cierto modo el contraer nupcias.

La publicación de Malala

Cómo te comentamos al inicio de la nota fue a través de sus redes sociales que dio a conocer el mundo su boda, en su publicación escribió, "hoy marca un día precioso en mi vida, Asser y yo nos casamos para ser compañeros de vida, celebramos una pequeña ceremonia Nikkah en casa en Birminhan con nuestras familias, envíenos sus oraciones estamos emocionados por caminar el camino que nos espera".

Sin embargo la publicación es algo contrastante a los comentarios que previamente te habíamos informado hizo a la revista Vogue, "Aún no entiendo por qué la gente se tiene que casar si quieres tener una persona en tu vida, ¿por qué tienes qué firmar papeles de matrimonio? ¿por qué no pueden ser simplemente una pareja?, mi madre me dice ¡no te atrevas a decir nada parecido!, tienes que casarte, el matrimonio es hermoso", aseguró.

¿Qué fue lo que hizo Malala?

La activista Malala Yousafzai es en la actualidad mensajera de la paz de la ONU, recibió su nombramiento del secretario António Guterres quién ha destacado la gran labor que realiza la activista en pro de las mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.

Fue en 2012 con apenas 15 años de edad que Malala tuvo los reflectores internacionales luego de que le disparasen por oponerse a las restricciones de las talibanes a la educación de la mujer en su país natal.

