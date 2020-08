El precio de ORO aumenta $3 mil millones de dólares a la fortuna de tres familias

El oro aumenta $3 mil millones de dólares a la fortuna de tres familias

La tecnología y la industria farmacéutica pueden estar llamando la atención durante el 2020, pero tres multimillonarios mineros están aumentando su fortuna en silencio con un negocio que es claramente más antiguo. Mohammed Al Amoudi de Arabia Saudita y Alexander Nesis de Rusia y la familia de Suleiman Kerimov tienen la mayor exposición al oro entre las personas más ricas del mundo, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Como resultado, se han vuelto colectivamente $ 2.8 mil millones de dólares más ricos este año.

Con la pandemia de coronavirus que devasta las economías y los bancos centrales junto a los gobiernos que impulsan las medidas de estímulo, el oro vuelve a ser el rey. Los inversores que se resguardaron en el metal precioso elevaron su precio a un récord esta semana. Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. y Bank of America Corp., entre otros, dicen que la recuperación podría ir aún más lejos a medida que las tasas de interés caen con el dólar estadounidense.

Kerimov, cuya familia controla alrededor del 77% de Polyus PJSC, el mayor minero de oro de Rusia, ahora tiene un valor de $6.6 mil millones de dólares, según el índice de Bloomberg. Polyus Gold es controlado por el hijo de Suleiman Kerimov, dijo. La fortuna de Nesis, cuyo grupo ICT tiene una participación del 27% en Polymetal International Plc, ha aumentado a $3.7 mil millones de dólares, mientras que la de Al Amoudi de Midroc Gold Mine Plc es de $9.2 mil millones de dólares.

El multimillonario egipcio Naguib Sawiris dijo en marzo que estaba aumentando su exposición al metal. Actualmente posee acciones de extracción de oro por valor de $ 1.100 millones de dólares.

El precio del oro al contado cayó un 1,1% a las 3:26 p.m. en Londres después de un rally de nueve días.

El 2020 sin duda sera el año del oro sumado al de la tecnología y los productos farmacéuticos, ya que Covid-19 ha mantenido a las personas en casa y los científicos se apresuran a encontrar una cura.

Jeff Bezos de Amazon.com Inc., Pony Ma de Tencent Holdings Ltd. y Jiang Rensheng, presidente del fabricante de vacunas Chongqing Zhifei Biological Products Co., se encuentran entre los multimillonarios cuya fortuna ha aumentado más. Han ganado más de $ 14 mil millones de dólares cada año, según el índice de Bloomberg.