El peor asesino serial de Rusia confiesa haber matado a 83 mujeres

El peor asesino serial de Rusia, que ha confesado haber matado a 83 mujeres y puede haber ejecutado a unas 200, dice que a veces desea haber sido ejecutado. Mikhail Popkov, con la marca "El hombre lobo" por sus crímenes enfermos, también ha expresado por primera vez "pesar" por su reino del terror.

El ex policía de Rusia fue condenado por violar y asesinar a 81 mujeres en el territorio ruso. Ahora cumple una cadena perpetua en una colonia penal, donde lo pusieron a trabajar haciendo máscaras faciales durante la pandemia del COVID-19, recientemente admitió otros dos asesinatos en la década de 1990, llegando a 83 víctimas.

El peor asesino en serie de Rusia, que ha confesado haber ejecutado a 83 mujeres y puede haber matado a unas 200, dice que a veces desea haber sido ejecutado

La policía cree que su número final será mayor, pues un investigador de alto nivel en su caso predice más de 100 y posiblemente " cerca de 200" homicidios. "Hubo momentos en los que pensé que la pena de muerte era mejor", dijo Popkov de 56 años, mientras hablaba de su vida en el sistema penal ruso.

Moscú ha tenido una moratoria sobre el uso de la pena de muerte desde 1996. Antes de esto, un verdugo disparó a los condenados en la parte posterior de la cabeza. Hablando detrás de las rejas en un centro de detención en Irkutsk, Popkov expresó "pesar" y remordimiento por su carnicería.

El asesino serial de Rusia se muestra arrepentido

“Tengo mucho de qué arrepentirme. Desearía que nada de esto hubiera pasado", le dijo a Vesti Irkutsk. “Es un deseo natural de cualquier persona, arrepentirse. He tenido mucho tiempo para pensar (al respecto)". Cuando se le preguntó cuántas mujeres había matado en total, se mostró evasivo.

"No conté el número de mis víctimas", dijo. Popkov usó habitualmente su coche de policía para ofrecer “ayuda” a mujeres solitarias mientras caminaban a casa después de una larga noche en Angarsk, su ciudad natal. "No puedo decirte los detalles de los episodios que he confesado ahora”.

La policía cree que su número final de asesinatos será mayor, pues un investigador de alto nivel en su caso predice más de cerca de 200 homicidio

Un video de la policía muestra al asesino serial en una escena del crimen mientras explicaba cómo mató a una de las dos nuevas víctimas.“Este caso fue igual que todos: en la ciudad salía de la noche estando borracho. Las detuve y luego sentí miedo, de que me atraparan". Él confesó haberla obligado a tener relaciones sexuales y le dijo a un detective: “Nos peleamos y la asesiné”.

Mikhail Popkov suele confesar crímenes para regresar a Irkutsk

“La golpeé en la parte superior de su cabeza. Se cayó y no mostró signos de vida". El teniente coronel Evgeny Karchevsky, investigador principal del caso de asesinato en serie, dijo hace 11 meses: “Estoy seguro de que Popkov cometió más de 100 crímenes, si no más, cerca de 200”.

Existe la preocupación en Rusia de que Popkov este racionando sus confesiones, por lo que regularmente regresa a las escenas del crimen siberiano desde su colonia penal de trabajo duro llamada Torbeyevsky Tsentral en la sombría región de Mordovia a miles de millas de distancia.

TE PUEDE INTERESAR: Asesino serial de EEUU confiesa detalles ESCALOFRIANTES de sus peores crímenes

"Había estado trabajando en Torbeyevsky Tsentral durante 10 meses y solo quería unas vacaciones, así que escribí una confesión", dijo. "Sabía que me llevarían a Irkutsk". En su cárcel dijo que trabajaba cosiendo uniformes y mascarillas para ayudar al sector salud de Rusia.