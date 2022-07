El partido gobernante de Japón gana las elecciones tras el asesinato de Abe

Fumio Kishida, segundo de izquierda a derecha, primer ministro de Japón y presidente del Partido Liberal Democrático (PLD), coloca una rosa de papel sobre el nombre de un candidato del PLD para indicar un triunfo en los comicios de la cámara alta, el domingo 10 de julio de 2022.

El Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón del difunto ex primer ministro Shinzo Abe, logró la victoria luego de una votación parlamentaria el domingo. El gobernante PLD aseguró 63 escaños, más de la mitad de los 125 escaños en juego en la cámara alta, según informes de los medios locales.

El bloque conservador gobernante, que también incluye al socio de coalición del PLD, Komeito, ahora tendrá 75 escaños en la asamblea.

"Es significativo que pudiéramos organizar esta elección en un momento en que la violencia estaba sacudiendo los cimientos de la elección", dijo el primer ministro Fumio Kishida, un protegido de Abe.

¿Que le espera al PLD tras el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe?

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, se esperaba que el PLD recibiera una oleada de apoyo después del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe.

"Acabamos de perder al señor Abe. Me gustaría que el PLD ganara muchos votos para que puedan gobernar el país de manera estable", dijo Sakae Fujishiro, jubilado de 67 años, a la agencia de noticias Reuters al emitir su voto por el partido gobernante en el barrio Edogawa del este de Tokio.

Apenas la semana pasada, las encuestas de opinión en Japón mostraron que el PLD ganó menos de la mitad de los escaños disponibles.

Pero las últimas encuestas predijeron que la votación del domingo solidificaría el control de Kishida en el poder, colocándolo en una mejor posición para los "tres años dorados" en los que no enfrentará más elecciones.

Aún así, el primer ministro conservador tendría que enfrentar el aumento de los precios y la escasez de energía después de que una ola de calor a principios del verano provocara una escasez de energía.

La policía reconoce lagunas de seguridad en torno al asesinato de Abe

Las autoridades de Japón han reconocido "problemas con las medidas de vigilancia y seguridad" durante el evento de campaña cuando Abe fue baleado. La policía prometió una investigación exhaustiva.

"En todos los años desde que me convertí en oficial de policía en 1995... no hay mayor remordimiento, no hay mayor arrepentimiento que este", dijo el jefe de la policía regional de Nara, Tomoaki Onizuka, en una rueda de prensa el sábado por la noche.

La policía de Nara anunció la incautación de las pertenencias del sospechoso de asesinato; una moto y un vehiculo. El hombre de 41 años dijo que usó las tablas de madera que sacó del vehículo para probar el arma casera que usó para atacar a Abe.

Dijo que el ataque tomó meses de planificación. El presunto tirador también dijo que era una respuesta a los supuestos vínculos de Abe con un grupo religioso al que el desempleado sospecha que culpa de los problemas financieros de su madre.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, programó una parada en Tokio el lunes para ofrecer las condolencias de su país por la muerte de Abe en persona. Blinken ya está en Asia para reuniones.

La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, también se encuentra actualmente en Japón. Ella visitó el memorial del bombardeo nuclear de Nagasaki el domingo y estará en Tokio el lunes.

