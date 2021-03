El oscuro caso de miles de moderadores de Facebook traumados y deprimidos

Facebook está siendo demandado por 30 moderadores y ex moderadores en Europa que denuncian haber sido expuestos a contenido perturbador que les provocó un trauma mental severo y afectó sus relaciones familiares. La denuncia proviene de moderadores de las sedes de Facebook en Irlanda, Alemania y España cuya tarea era identificar y eliminar el contenido violento y el sexo explícito en la red social.

Acusan una supuesta negligencia por parte de la compañía, afirmando que no les dio una capacitación suficiente para lidiar con el desgaste mental que implicaba su empleo, y tampoco tuvieron acceso a atención psiquiátrica. El equipo de abogados defensores dijo que varios de los trabajadores han intentado suicidarse, mientras que otros tienen un trastorno de estrés postraumático.

El caso es la mayor demanda por daños y perjuicios jamás realizada contra Facebook por empleados en Europa. Tan solo el año pasado, el gigante de las redes sociales pagó 37 millones de libras esterlinas a ex moderadores en Estados Unidos que presentaron una demanda similar en un tribunal de California.

Expertos citados por The National han sugerido que Facebook necesita más apoyo para sus más de 15.000 moderadores en todo el mundo, quienes son empleados de empresas de subcontratación, y que necesita “desesperadamente” un cambio de modelo en la forma en la que se maneja el contenido gráfico.

El trauma de moderar contenido en Facebook

Una ex moderadora de Facebook en Phoenix, empleada de la empresa Cognizant, dijo a la reportera Casey Newton del portal The Verge que, como parte de sus labores dentro de la empresa, tuvo que ver videos de asesinatos, discursos de odio, pornografía gráfica y otros ataques violentos.

La mujer, identificada como Chloe, le dijo al medio que durante su entrenamiento tuvo que ver un video publicado en la red social en el que un hombre era brutalmente apuñalado decenas de veces, mientras gritaba y suplicaba por su vida. El trabajo era decir si dicho video debe ser bajado o no.

Una docena de empleados de Cognizant que trabajan para el gigante de las redes sociales dijeron que ellos y otros moderadores trataban de reducir la tensión que sus tareas de todos los días les producían haciendo chistes oscuros sobre suicidio y utilizaban marihuana en sus descansos para “adomercer sus emociones”.

El trabajo de los moderadores de contenido consiste en mirar todo el día contenido que la gente no debería ver en Internet.

Otras acciones incluían tener relaciones sexuales en las escaleras de las instalaciones de Cognizant y en áreas dedicadas a la alctancia materna. Los síntomas de ansiedad severa, apunta The Verge, siguen persiguiendo a los moderadores de Facebook incluso después de abandonar su trabajo, mientras Cognizant solamente les ofrece ayuda para dejar de fumar

Uno efectos psicológicos del empleo es la asimilación de algunos de los puntos de vista que sugieren los contenidos que miran todos los días, incluyendo compañeros que dudan sobre el Holocausto, personas convencidas de que los ataques del 9/11 no fueron perpetrados por terroristas y creyentes del terraplanismo.

Exigen un mejor trato de Facebook

Una investigación del ministerio de empresas, comercio y empleo de Irlanda exploró los casos de dos trabajadores de la empresa de outsourcing CPL, con sede en Dublín, para conocer sus casos específicos.

Una de las entrevistadas, Paria Moshfeghi, dijo que lo que más le molestaba de los cuatro años que llevaba trabajando para Facebook era el trato diferenciado que había entre ella y los líderes que supervisan sus tareas, quienes sí eran empleados de Facebook y tenían acceso a ayuda psicológica.

“Queremos los mismos derechos y protecciones que los empleados de Facebook. El modo en que Facebook organiza este trabajo se siente discriminatorio e injusto”, dijo Mosfeghi, para quien tampoco fue justo que la empresa los obligara a trabajar desde la oficina durante la pandemia de COVID-19.

Paria Moshfeghi siente que Facebook les da un trato "de ciudadanos de segundo nivel".

Los hallazgos de la investigación de The Verge en la sede de Cognizant en Phoenix señalan que un moderador ganará un máximo de 28.000 dólares anuales por su trabajo, mientras que un empleado promedio de Facebook gana un total de 240.000 dólares.

El año pasado, más de 200 moderadores subcontratados firmaron una carta para Facebook en la que se quejaban de la decisión de ser enviados a trabajar a las oficinas de CLP arriesgando sus vidas, “de nuestros colegas y seres queridos para mantener las ganancias de Facebook durante la pandemia”.

“Contenido que nunca olvidarán”

La abogada, activista e investigadora británica Cori Crider comenzó a investigar los casos de moderadores de contenido explícito en 2019. Su trabajo de 15 años con víctimas de tortura con prisioneros en la prisión de Guantánamo Bay le abrió las puertas al oscuro mundo de los desórdenes de estrés postraumático.

En una entrevista con The Guardian consultada por La Verdad Noticias, Crider explica cómo un primer encuentro con un moderador de Facebook la llevó a conocer y entrevistar a más de 70 subcontratados alrededor del mundo. Narra que todas las personas con las que ha hablado tienen “algún contenido que nunca olvidarán, que se reproduce en sus mentes, del que tienen recuerdos y pesadillas".

Cryder inició una lucha legal contra las empresas tecnológicas y varios de los abusos que perpetúan.

Entre las decenas de moderadores que entrevistó encontró casos en los que los contenidos que veían a diario causaron un impacto psicológico que cambió sus vidas, como una persona que después de ver incontables horas de ver abusos sexuales contra niños fue incapaz de confiar el cuidado de su hijo a miembros masculinos de su familia, induciendo en ella una paranoia casi permanente.

Facebook debe asumir el problema de los moderadores

Chris Gray decidió abandonar su empleo como moderador cuando sus comportamientos agresivos, su dificultad para dormir y otras consecuencias de sus actividades empezaron a afectar a su esposa.

Gray acusa la explotación a la que son sometidos los miembros del “ejército de moderadores” que se encargan de eliminar el contenido inapropiado para que la compañía de Mark Zuckerberg pueda seguir ganando miles de millones de dólares.

“Los moderadores toman cientos de decisiones sobre estas cosas todos los días. Es un trabajo calificado y mesurado. Debe ser realizado por personas inteligentes, bien adaptadas con una fuerte brújula moral que puedan equilibrar las libertades del individuo con los derechos de la sociedad”, dijo Gray en un artículo de opinión publicado en 2020 por The Guardian.

“El trabajo es, a menudo, muy monótono, porque sólo estás mirando discusiones aburridas, tediosas peleas de gatos entre personas que no se llevan muy bien, y luego hay cosas que son divertidas o cosas que son solo graciosas”, dijo el ex moderador en un video de The National.

“Y luego tienes un asesinato, o una violación o algo verdaderamente horrible. También hay muchas cosas sucias que están al borde del discurso de odio total, así que era una visión realmente depresiva de la humanidad porque siempre estás viendo lo peor de todo”, añadió.

“Quizás solo sea el 1 % de lo que está en Facebook, pero para mí era todo el día, todos los días.”

Gray pide que Facebook admita que hay miles de personas que están sufriendo depresión y son infelices debido al trabajo que tienen que realizar con una paga insuficiente y sin apoyo psicológico que está arruinando sus vidas.

“Están sufriendo, están estresados, sus relaciones están siendo afectadas, sus vidas están siendo dañadas, y quiero que la compañía admita lo que está sucediendo”, dijo Gray, uno de los ex moderadores involucrados en la demanda por negligencia contra Facebook.

