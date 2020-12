El opositor Alexei Navalny fue envenenado por agentes rusos: Reporte

El opositor Alexei Navalny fue envenenado por agentes rusos

El activista de oposición Alexei Navalny fue envenenado por un equipo de agentes de seguridad rusos en agosto, según un reporte publicado este lunes por la web rusa de investigación Bellingcat.

El grupo de periodistas de Bellingcat y el sitio de noticias The Insider, citaron “voluminosos” datos de telecomunicaciones y viajes para vincular el ataque contra Navalny al Kremlin y afirmar que el grupo de espías lo había rastreado desde 2017.

Según los investigadores, los datos implican a ocho miembros de un grupo clandestino de la agencia FSB de Rusia, sucesora del KGB de la era soviética, responsable de la inteligencia nacional.

El equipo de vigilancia habría seguido los pasos de Navalny por más de 30 destinos en vueltos superpuestos. También revelan que posiblemente hayan tratado de envenenarlo por primera vez en julio de este año, cuando Navalny viajó a Kaliningrado tras separarse de su esposa.

En agosto, Navalny voló a Siberia como parte de su campaña para lograr que los votantes respaldaran a los candidatos anti-Kremlin en las elecciones a la Duma.

Se derrumbó en un vuelo de Tomsk a Moscú. El avión realizó un aterrizaje de emergencia en Omsk, donde Navalny fue atendido en el hospital antes de ser trasladado a Alemania donde tuvo que ser puesto en coma inducido.

Navalny estuvo en coma inducido médicamente durante más de dos semanas.

El hospital de Berlín al que más tarde fue trasladado atribuyó su condición a una toxina similar al agente nervioso de la era soviética Novichok, la misma sustancia que Gran Bretaña dijo que los agentes de seguridad del estado rusos usaron contra el exespía ruso Sergei Skripal y su hija en Salisbury, Inglaterra. en 2018.

"Sé quién quería matarme", dijo Navalny en un mensaje de video sobre la investigación conjunta de Bellingcat con The Insider, la revista de noticias Der Spiegel de Alemania y CNN. "Sé dónde viven. Sé dónde trabajan. Conozco sus nombres reales. Conozco sus nombres falsos. Tengo fotografías de ellos".

Pero lo más incriminatorio en el informe son los registros telefónicos y los registros de viaje que indicaron una intensa comunicación entre los supuestos funcionarios del FSB que seguían a Navalny y sus superiores en Moscú, lo que sugiere que el atentado contra su vida en agosto fue dirigido por el Kremlin.

La participación de Bortinokov y Putin

En La Verdad Noticias hablamos en octubre sobre las sanciones de la Unión Europea contra seis colaboradores del presidente de Rusia, Vladimir Putin, por el envenenamiento de Navalny. Las sanciones incluían la prohibición de viajar y la congelación de sus activos.

Entre los presuntos implicados estaban funcionarios de la Dirección de Política Interna de la presidencia, el director del Servicio Federal de Seguridad (FSB) dos viceministros de Defensa, un alto funcionario de la Oficina ejecutiva de la presidencia y el representante de Putin en Siberia.

Entre ellos, el más cercano a Putin es Alexander Bortinokov, director del Servicio FSB, de quien Navalny dijo:

"Por supuesto, una operación de esta escala y tal duración no podría ser organizada por nadie más que el jefe del FSB, [Alexander] Bortnikov, y él nunca se habría atrevido a hacerlo sin la orden [del presidente ruso Vladimir] Putin".

Cómo fue el envenenamiento de Navalny

La investigación de Bellingcat no dice cómo fue envenenado Navalny, pero indica que podría haber sido en el bar del hotel Xander de Tomsk la noche antes de su vuelo matutino a Moscú.

Según Bellingcat, alrededor de las 11:15 pm, Navalny pidió un Bloody Mary, pero el camarero le dijo que no tenía los ingredientes para eso y sugirió un Negroni en su lugar. Navalny le dijo a Bellingcat que no podía tomar más de un sorbo porque "el cóctel sabía a la cosa más repugnante que he probado en mi vida".

En su mensaje de video, Navalny reveló lo que cree que fue un intento anterior de envenenarlo.

