El nuevo Lens de Snapchat celebra el inicio de la NFL de mañana

Snap y la NFL anunciaron recientemente una extensión de varios años para su asociación de contenido. Ahora, con la temporada que comienza mañana, están revelando más detalles sobre el tipo de contenido que los fanáticos pueden esperar encontrar en Snapchat.

Para la patada inicial de mañana por la noche, han creado un Lens especial de realidad aumentada que lleva a los fanáticos del vestuario de los Kansas Chiefs (los Chiefs reciben a los Houston Texans) a través del túnel y al estadio Arrowhead, donde serán recibidos por Kansas City. Patrick Mahomes y Deshaun Watson de Houston.

El Lens estará disponible a nivel nacional y, a medida que comiencen los juegos regulares, se transformará en una entrada a un estadio más genérico de la NFL.

Después de eso, la NFL creará un programa destacado que se actualiza cada día de juego, además de tres programas semanales: "Rankings" (que ofrece datos históricos de la NFL diseñados para alentar los debates de los fanáticos), "Mic'd Up" (un detrás del- escenas que observan lo que dicen los entrenadores y jugadores durante los juegos) y "Predicciones". La NFL también continuará produciendo "Real Talk with the NFL", un programa que destaca las iniciativas de justicia social de la liga.

La aplicación de Snapchat juega un papel importante en la NFL

Ian Trombetta, vicepresidente senior de marketing social y de influencia de la NFL, señaló que todo este contenido es creado por el laboratorio social de la liga en asociación con Snap. Y aunque la NFL continúa teniendo altos índices de audiencia en la televisión lineal tradicional, dijo que la aplicación de Snapchat juega "un papel realmente crítico para nosotros".

Trombetta indicó: Siempre se trata de: cómo atraer a nuevas audiencias, audiencias más jóvenes, y hacerlo de formas que sean muy auténticas para las plataformas. No buscamos hacer cosas que sean solo volcados de contenido.

Snapchat dice que la audiencia del contenido de la NFL aumentó en un 80% durante la temporada 2019-20, y que el 90% de los espectadores tenían menos de 35 años.

Por supuesto, será una temporada extraña. Al igual que otras organizaciones deportivas profesionales, la NFL tiene que probar a sus jugadores para detectar COVID-19, y diferentes equipos están adoptando diferentes enfoques para permitir que los fanáticos entren en los estadios; muchos juegos se llevarán a cabo sin fanáticos en absoluto.

De igual forma, Trombetta declaró: La organización [de la NFL] se apoya en nosotros más que nunca. No ignoramos el hecho de lo que está sucediendo, cualquiera estaría loco si pensara que podríamos apagarlo por completo. Tiene que haber un reconocimiento de ello, al mismo tiempo que se encuentran nuevas formas, formas muy fluidas para que los fanáticos se involucren y celebren rituales en torno a los juegos que han establecido durante años y décadas.

