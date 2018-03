Agencias/ Diario La Verdad COLOMBIA.- El niño puntual que abandonó entrevista manda mensaje a sus seguidores. Hace unos días en Bogotá, Colombia, un pequeño niño se volvió viral cuando abandonara una entrevista en vivo para no llegar tarde a su escuela. Pues en plena entrevista, donde el niño le concedió unos minutos al reportero que lo lanzó a la fama, se dio cuenta que ya se le hacía tarde y corrió sin importarle dejar a medias la charla. Ante esto el reportero, Diego Heredia, no quiso quedarse con algo a la mitad y busco al pequeño, Daniel Santiago Diosa, en su colegio. Ahí lo encontró muy atento a la clase y aunque la hora de entrada era a las 6:30 am, el pequeño Daniel no quería llegar ni un solo minuto tarde. Ante el reclamo de por qué no le concedió al menos dos minutos más de entrevista, pues apenas eran las 6.25 cuando se conocieron, el niño sólo pudo contestar que: "la vida es muy injusta", causando la risa de los televidentes.

? | Niño que se hizo viral en Colombia vuelva a sorprender a un periodista, ahora hablando inglés. https://t.co/6bPURyYcdk pic.twitter.com/oFQOzFI9Rp — Univision Noticias (@UniNoticias) 30 de octubre de 2017

"Lo felicité porque a pesar de que tenía cámaras enfrente él prefirió salir corriendo a al escuela, pero sí lo regañé por caminar por un lugar que no se le había indicado"

Pero no todo fue alegría, pues justo el día que el menor decidió tomar un atajo al instituto y su vida cambió, su madre lo vio en pantalla y descubrió queA eso, Daniel envió un mensaje a todos los niños que han visto su video. ", y que tiendan su cama todas las mañanas"