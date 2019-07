El muro fronterizo de Trump fue APROBADO por Corte Suprema de Estados Unidos

El muro fronterizo de Trump fue APROBADO por Curte Suprema de Estados Unidos

Después de bastante tiempo de tener una respuesta incierta, la Corte Suprema de Estados Unidos, aprobó el muro fronterizo que propuso el presidente norteamericano, Donald Trump; dicho muro, sería construido con 2 mil 500 millones de dólares que proporcionó el Pentágono.

La mayoría de los integrante de la Corte Suprema, y por ello, la votación quedó 5-4, con la que quedó completamente bloqueada la decisión de un juez federal en California, quien le prohibió anteriormente a Trump gastar el dinero para la construcción del muro, pues se basó en lo que el Congreso indicó: No se lo autorizó.

La decisión impedía que el gobierno norteamericano, usara ese dinero del Departamento de Defensa, para sustituir el muro que y existen en Arizona, California y Nuevo México.

A través de su cuenta de Twitter, Trump, dio a conocer “la victoria”, pues ya puede usar los fondos y comenzar la construcción en cuatro contratos que ya han sido otorgados.

Construir un muro fronterizo entre México y Estados Unidos, fue una promesa que Trump hizo durante la campaña presidencial de 2016 y de su campaña actual, misma que busca la reelección.

“Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law!”

“¡Guau! Gran victoria para el muro. La Corte Suprema de EEUU anula la orden judicial de un tribunal inferior, permite que el Muro Fronterizo del Sur proceda. ¡Gran premio para la seguridad fronteriza y el estado de derecho!”.

Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019

Los jueces anteriores, habían impedido que Trump iniciara la construcción del muro.

El tema del muro, ha sido muy criticado, pues incluso, miles de estadounidenses, se han mostrado en contra de la construcción del mismo.