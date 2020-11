El multijugador de Call of Duty: Modern Warfare 2 está siendo remasterizado

Un remaster del modo multijugador de Call of Duty: Modern Warfare 2 hecho por fans está en desarrollo activo.

El proyecto se reveló ayer a través de Discord Q&A (gracias CharlieIntel). El equipo de desarrollo que trabaja en la remasterización del componente multijugador de Modern Warfare 2 está actualmente trabajando duro para recrear varios mapas del juego original, y hasta ahora han proporcionado capturas de pantalla para Terminal y Rust.

Sin duda, es una tarea ambiciosa para ocho desarrolladores. El equipo de desarrollo ha declarado que se están remasterizando nueve mapas en total, aunque todavía no sabemos cuáles son estos mapas fuera de Terminal y Rust antes mencionados. Como era de esperar, todas las armas asociadas con el modo multijugador de Modern Warfare 2 se están remasterizando y los Deathstreaks también están regresando.

Quizás recuerdes que Activision remasterizó el brillante Call of Duty: Modern Warfare 2 para su lanzamiento a principios de este año. Sin embargo, el editor optó por no remasterizar la parte multijugador del juego, y solo la campaña para un jugador se remasterizó para su lanzamiento en PC, PS4 y Xbox One.

Call of Duty: Modern Warfare 2 tendrá su lanzamiento en algún momento de 2021

La Verdad Noticias te informa que si estás interesado en el progreso logrado hasta ahora por el equipo de desarrollo en la remasterización de varios mapas y armas, te recomendamos que te unas al servidor de Discord del equipo de desarrollo. En este momento, el modo multijugador remasterizado de Call of Duty: Modern Warfare 2 está programado para su lanzamiento en algún momento de 2021, con una prueba beta en algún momento antes.

COD: Mobile anuncia la Mythic Fennec

La naturaleza cada vez mayor de Call of Duty Mobile lleva a adiciones constantes de nuevos mapas, modos y armas. Una nueva rareza de arma llegará pronto a Call of Duty Mobile, y la primera arma que tendrá la rareza especial adjunta será la Fennec SMG.

La ametralladora Fennec de muerte rápida no se volverá más fuerte debido a su rareza mítica, lo que debería ser un alivio para muchos jugadores que han sido asesinados instantáneamente por el arma. En cambio, la rareza mítica que se lanzará el 6 de noviembre hará que el arma sea más atractiva visualmente a través de la evolución de los cosméticos. Tomando la misma idea que el camuflaje reactivo de Call of Duty: Black Ops 4, el Fennec cambiará su apariencia a medida que avanza la partida.