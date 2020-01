El monstruo que secuestró a su hija por 24 años y tuvo 7 hijos con ella

Luego de tener una infancia difícil, rodeado de carencias, el austriaco Josef Fritzl se casó y tuvo dos hijos y cinco hijas. Una de ellas, Elisabeth, comenzó a ser abusada por su padre desde los 11 años, pero eso solo sería el comienzo de las atrocidades que convirtieron a este hombre en uno de los más grandes monstruos que el mundo haya conocido.

Elisabeth fue la cuarta hija de Fritzl con su esposa Rosemary, con quien vivía en un hostal. Cuando tuvo edad suficiente para cuidarse a sí misma, huyó a Viena al hogar de un amigo, pero la Policía la encontró y la devolvieron al infierno en el que vivía.

El 29 de agosto de 1984, Fritzl pidió a Elisabeth que lo ayudara a llevar una puerta al sótano del hostal donde vivían, y donde secretamente había construido la habitación en la que la mantendría en cautiverio durante 24 años.

A modo de secuestrador, el hombre puso una toalla con cloroformo en el rostro de su hija, quien poco después quedó inconsciente. Desde ese día, ella nunca volvió a salir de su cuarto. Su padre la mantuvo encadenada a una pared y solo la liberaba para violarla.

Antes de secuestrarla, Fritzl se encargó de difundir el rumor de que la joven se drogaba y bebía alcohol, por lo que luego de su primera fuga era normal si volvía a desaparecer. La madre de Elisabeth presentó una denuncia por su desaparición, pero poco después la familia recibió una carta supuestamente escrita por Elisabeth pidiendo que no la buscaran.

“Queridos mamá y papá. He decidido mudarme para ser independiente. Estoy con gente que me quiere y estoy a salvo. Por favor no se preocupen ni vengan a buscarme”, decía el mensaje. Su padre prohibió a la familia e inquilinos visitar el sótano, alegando una falla eléctrica que los mataría.