El médico que fue DESPEDIDO y humillado por SALVAR vacunas COVID-19

Un médico pakistaní perdió su empleo y fue injustamente humillado luego de que por error uno de los frascos de la vacuna contra COVID-19 que manejaba se abrió y prefirió aplicar 10 vacunas a desconocidos, y parientes antes que desperdiciarlas.

La historia del médico Hasan Gokal, residente en Houston, Texas, fue compartida esta semana por The New York Times y terminó llamando la atención por las consecuencias contra el doctor por elegir a diez personas, casi todas ancianas, para no dejar que las vacunas quedaran inservibles.

El doctor Gokal fue acusado de robar las 10 dosis , cada una con un valor de 135 dólares, que pueden parecer poco dinero para esa profesión, pero luego del incidente ha quedado marcado como el que se robó las vacunas aprovechándose de su cargo.

No quería desperdiciar vacunas

Según el New York Times, Gokal había participado en un evento de vacunación el 29 de diciembre pasado en el suburbio de Humble. Allí, después de vacunar a menos de 250 personas, una enfermera pinchó un frasco nuevo para administrar la última vacuna del día, pero esto les dejaba seis horas antes de que las 10 vacunas restantes quedaran inutilizables.

Cuando el tiempo pasó y las 10 personas no llegaron, el médico comenzó a buscar a quién vacunar para no perder esas inyecciones.

Buscó a colegas, preguntó a paramédicos en el evento, pero algunos ya estaban vacunados y otros no aceptaron la propuesta. Estaba al borde de perderlas cuando informó a un funcionario de salud pública sobre el caso y le fue aprobada la búsqueda de diez personas para vacunar.

El médico explicó su plan para no perder las vacunas y le fue dado el visto bueno por sus superiores.

Para aprovechar todas las dosis, cuenta el doctor pakistaní de 48 años, incluso tuvo que vacunar a personas que no había visto en toda su vida, y conoció historias como la de una mujer cuyo hijo dependía de un ventilador.

También visitó a hombres y mujeres de entre 60 y 90 años a quienes vacunó a domicilio, e hizo una cita en su propia casa con las últimas tres vacunas. A última hora, una de esas tres citas canceló su visita y fue ahí donde el doctor Gokal decidió inyectar a su esposa.

Su esposa sufre una enfermedad llamada sacroidosis pulmonar, que le genera constantes ahogamientos. Con solo media hora antes de que la vacuna expirara, vacunó a su esposa, quien dudó de la decisión hasta el último momento.

Al día siguiente, el médico presentó la documentación de las personas a las que vacunó y explicó que actuó pensando en la orden de no desperdiciar ninguna vacuna, pero los funcionarios de salud decidieron despedirlo de inmediato acusándolo de violar el protocolo.

Según los jefes, Gokal debería haber devuelto las vacunas o tirarlas por el inodoro, dijo, pero su mayor sorpresa fue cuando uno de los funcionarios le recriminó por la falta de “equidad” entre las personas que había vacunado.

El abogado de Gokal, Paul Doyle, le dijo al Times que el médico empezó a ser visto de modo negativo por personas que consideraban que había actuado como un “villano” y “oportunista” por vacunar a su esposa antes que a personas en la lista de espera.

Al preguntar si sus superiores se referían a que la mayoría de las personas en la lista de vacunados era de origen indio, le dijeron rotundamente que sí.

Estigmatizado por 'robar dosis'

Semanas después, el 21 de enero, la prensa se apresuró a su casa luego de que la fiscal de distrito de Harris, Kim Ogg, publicara un comunicado anunciando su despido y acusándolo de haber robado un frasco de vacunas Moderna.

En su comunicado, la fiscal dijo que Gokal “abusó de su posición” para dar prioridad a sus amigos y familiares por encima de personas que estaban inscritas legalmente y aspiraban a recibir la vacuna.

Hasta este lunes, Estados Unidos había vacunado al 10 % de su población, según la agencia EFE.

Días después, un juez de la corte penal desestimó el caso por falta de una causa probable. En su fallo, el juez rechazó el “intento de imposición de la ley penal a las decisiones profesionales de un médico”, mientras asociaciones de profesionales médicos condenaban las demandas.

Pero el daño ya estaba hecho, y al doctor Gokal los hospitales le dijeron que aún no puede regresar al ejercicio de la medicina hasta que el caso quede resuelto, todo por evitar que se desperdiciaran vacunas contra COVID-19. La Verdad Noticias.

