El ‘manual de secretos del sexo’ estuvo prohibido más de dos siglos

El ‘manual de secretos del sexo’ que estuvo prohibido más de dos siglos será subastado por la casa Hansons y el valor inicial va entre 110 y 165 dólares.

Expertos afirman que el libro contiene un ‘conocimiento primitivo’ del erotismo y una combinación con religión, brujería y astrología.

El libro, titulado Aristotle's Masterpiece Completed In Two Parts, The First Containing the Secrets of Generation ("La obra maestra de Aristóteles completa en dos partes, la primera conteniendo los secretos de la creación"), salió a la luz en el año 1684 y estuvo prohibido hasta la década de 1960 debido a lo insólito de su contenido.

Jim Spencer, tasador de libros y manuscritos de la casa de subastas, afirmó que este libro incluye grabados de madera de criaturas fantásticas que nacieron como consecuencia de un engendramiento de las mujeres con bestias.

"lustraciones de 'monstruos' que 'nacen como consecuencia de un engendramiento no natural de las mujeres con bestias"

"Por ejemplo, incluye ilustraciones grabadas en madera de 'monstruos' que 'nacen como consecuencia de un engendramiento no natural de las mujeres con bestias', por ejemplo una mujer 'acostándose con un perro'", afirmó Spencer.

El ‘manual de secretos del sexo’ igual incluye consejos para el amor, relaciones familiares y el matrimonio como por ejemplo proponen que antes de que comiencen sus abrazos conyugales, que la pareja esfuercen sus deseos mutuos y hagan arder sus llamas con un ardor más fuerte.

"Y cuando han hecho lo que la naturaleza puede exigir, el hombre debe tener cuidado de no separarse demasiado pronto de los brazos de su esposa", continúa.

Una de las partes más extrañas para los lectores en estos tiempos es la conexión que hacen entre la imaginación y la procreación.

Durante el sexo la mujer debe mirar seriamente al hombre y fijar su mente en él. Entonces, el niño se parecerá a su padre

A los hombres se les aconseja comer carnes para ‘hacer que la semilla abunde’ y huevos, gorriones, mirlos, zorzales, perdices, chirivías, palomas jóvenes, jengibre y nabos para ayudar a la función sexual.

Durante el sexo la mujer debe mirar seriamente al hombre y fijar su mente en él. Entonces, el niño se parecerá a su padre

También incluye consejos para tener un niño o una niña. Para tener un niño, la mujer debe acostarse sobre su lado derecho después del sexo; para tener una niña, a su izquierda.