El líder de Bielorrusia responde a los posibles rumores de despliegue nuclear

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, descartó la posibilidad de que se desplieguen armas nucleares en Bielorrusia en una conversación con su homólogo francés, Emmanuel Macron. Lukashenko ha calificado de “falsas” las especulaciones en sentido contrario.

En una llamada el sábado por la noche, los líderes bielorruso y francés discutieron el conflicto militar entre Rusia y Ucrania, incluidas las relaciones entre Moscú y Minsk, según la lectura de la llamada publicada en el sitio web del presidente bielorruso.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, los dos líderes también abordaron el tema de los posibles despliegues de armas en Bielorrusia, incluido el de las armas nucleares, y Lukashenko descartó tal escenario como "falso".

“Si el pueblo de Bielorrusia no es asfixiado, no se puede hablar no solo de armas nucleares, sino también de armas convencionales”, dijo Lukashenko a Macron.

Alexander Lukashenko descartó la posibilidad de que se desplieguen armas nucleares en Bielorrusia

En su propia lectura de la llamada, Elysee dijo que Macron “se aseguró de denunciar la seriedad de una decisión que autorizaría a Rusia a desplegar armas nucleares en suelo bielorruso”.

El presidente francés también llamó a Lukashenko a “exigir la retirada de las tropas rusas de suelo bielorruso lo más rápido posible”, y le pidió que “coopere con la comunidad internacional” en Ucrania.

El líder bielorruso, por su parte, señaló que estaba dispuesto a acoger a ambas partes del conflicto ruso-ucraniano “en cualquier momento, en cualquier lugar de Bielorrusia” para conversaciones de alto el fuego.

Una de las armas nucleares de Rusia.

Moscú propuso previamente a Minsk como lugar para las negociaciones con Kiev. El Kremlin afirmó el viernes que la parte ucraniana sugirió trasladar la reunión a Varsovia, Polonia, solo para romper la comunicación después.

Desde entonces, tanto Moscú como Kiev han insistido en que estaban listos para negociar un alto el fuego, y el gobierno del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que Kiev nunca se ha alejado de las conversaciones.

El sábado, sin embargo, el Kremlin volvió a acusar a Kiev de negarse a sentarse a conversar. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, afirmó que la operación militar rusa se detuvo el viernes para permitir las negociaciones, pero que se reanudaría porque las conversaciones ya no estaban en marcha.

Ha habido informes contradictorios sobre si Kiev todavía estaba considerando la posibilidad de conversaciones con Moscú a partir del sábado por la noche. Alexey Arestovich, asesor de la oficina de Zelensky, dijo a los medios ucranianos que Kiev rechazó las conversaciones con el líder de Rusia, argumentando que los términos propuestos por el Kremlin eran “un intento de obligarnos a capitular”.

Poco después, otro asesor de Zelensky, Mikhail Podolyak, dijo a los medios rusos que Ucrania no se había negado a negociar, pero que rechazaría “condiciones inaceptables o similares a un ultimátum de la parte rusa”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!