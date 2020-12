El lado triste de la Navidad: Suicidios en época decembrina.

El suicidio podría considerarse como la fase final de un estado de depresión, donde la persona decide por voluntad propia hacerse daño para acabar con su vida. A nivel mundial, cada 40 segundos una persona se suicida, se registran al menos 20 personas que lo intentan por cada caso exitoso.

Actualmente el suicidio es la segunda causa principal de muerte entre personas de 15 a 29 años, con un promedio de 800,000 muertes por año. En este tema nuestro país se encuentra dentro de los primeros 100 lugares de muertes por suicidio.

Suicidio.

Principales causas del suicidio

Problemas económicos

Problemas emocionales

Problemas sentimentales

Problemas legales

Enfermedades terminales/mentales

Adicción a las drogas o alcohol

Traumas

Formas más comunes de suicidio

Ahorcamiento

Cortarse las venas

Sobredosis de pastillas

Armas de fuego

Lanzarse al vacío (edificios, puentes, autopistas)

Suicidio en el Mundo y en México

Según datos de la OMS aproximadamente 800,000 personas se quitan la vida y otras más intentan llevarlo a cabo. Cada suicidio no solo llena de tristeza y afectación a familias y amigos, sino que también repercute en las comunidades y países. Aunque este puede llegar a ocurrir a cualquier edad, en el 2016 fue la segunda causa de defunciones en edades de 15 a 29 años a nivel mundial.

Países con más porcentajes de suicidio.

El suicidio es un problema de salud pública que afecta tanto a potencias mundiales, como a países en vías de desarrollo. En los últimos 45 años, el porcentaje de suicidios se incrementó hasta un 60% en el mundo.

Según información de la OMS, Groenlandia, Rusia, Lituania, Kazajistán y Eslovenia, son los cinco países que tienen los porcentajes más altos de suicidios. Por cada 100,000 habitantes, las tasas han sido de 83.0% , 34.3%, 31.0%, 29.2% y 28.1% respectivamente. Mientras que los países con una tasa de suicidio mucho menor son Siria y Arabia Saudita con con el 0,4%, y el Líbano con el 0,9 por ciento.

Países con menor porcentajes de suicidio.

México ocupa el lugar 79 en número de suicidios a nivel mundial, con una tasa aproximada del 5.2% por cada 100 mil habitantes. Según estadísticas del INEGI hasta el 2017, las entidades federativas con mayores suicidios en México son Chihuahua con una tasa del 10.7% por cada 100 mil habitantes; Aguascalientes y Sonora con 10.1% y 9.1%, respectivamente. En cambio, las entidades con las tasas más bajas de suicidios son Guerrero con 1.9, Veracruz con 2.6 y Oaxaca con una tasa de 3.1 por cada 100 mil habitantes.

Suicidio por estado.

Motivos, factores y enfermedades que influyen en los suicidios

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que los trastornos mentales (especialmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol) son un importante factor de riesgo de suicidio en Europa y América del Norte; en los países asiáticos, sin embargo, tiene especial importancia la conducta impulsiva. El suicidio es un problema complejo, en el que intervienen factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y ambientales.

La depresión es una enfermedad que afecta a la persona y al entorno familiar, de manera especial durante los meses de noviembre y diciembre de manera frecuente, más en los jóvenes, porque no tienen la capacidad de discernimiento para analizar las circunstancias.

Esta enfermedad mental es la principal causa del suicidio, sobre todo cuando está acompañada de la bipolaridad. Para muchos la Navidad no representa la alegría y felicidad, sino que es sinónimo de tristeza, soledad y depresión.

Depresión en Navidad.

Causas de la depresión en la época navideña

1. Tener predisposición genética.- Estudios han demostrado que las personas cuyos padres o hermanos tuvieron depresión, triplican las probabilidades de padecerla.

2. Estar expuesto a la soledad.- Las fiestas de la Navidad representan para la mayoría de las personas una oportunidad para compartir con sus seres queridos, pero, no todos tienen esta dicha, muchos no cuentan con la compañía de sus seres queridos.

3. Estar rodeado de publicidad que muestra la unión, la armonía y la paz familiar.- Lamentablemente la publicidad, en esta época del año, influye negativamente en las personas que no tienen de cerca a sus seres queridos ya que generalmente lo idealiza con escenas en las que se ve a la familia unida.

4. Tener problemas económicos.- La crisis financiera en fechas de Navidad es considerada un factor que abruma a muchas personas, en especial a aquellas que no están bien en cuestión de salud mental.

5. Sufrir la pérdida de seres queridos.- En temporada decembrina muchas personas recuerdan con más anhelo a los seres queridos que en su momento estuvieron, su ausencia es más palpable, y por ende el vacío que sentimos es inmenso.

6. Contar con una fuente de pocos ingresos o falta de trabajo.- El desempleo es uno de los problemas más frecuentes, por lo que muchas personas se encuentran en situaciones de angustia porque no pueden sustentar las necesidades básicas de sus familias.

Causas para que detone la depresión en la época navideña.

Factores de riesgo del suicidio

1. Una pérdida reciente o seria.- Esto puede incluir la muerte de un miembro de la familia, un amigo o una mascota. Los niños pueden sentir que la separación o el divorcio de los padres, o una ruptura con el novio o la novia es como una profunda pérdida, además de la pérdida del empleo de uno de los padres, o que la familia pierda su casa.

2. Un trastorno psiquiátrico.- Particularmente un trastorno del estado de ánimo, como la depresión, o un trastorno relacionado con estrés.

3. Consumo de alcohol u otras sustancias.- Trastorno de consumo de alcohol y otras sustancias, así como también involucrarse en muchos problemas, tener problemas disciplinarios, involucrarse en comportamientos de alto riesgo.

4. Dificultades de orientación sexual.- Tener dificultades con su orientación sexual en un ambiente que no sea respetuoso o que no acepte dicha orientación. El problema no es si el niño es homosexual o la niña es lesbiana, sino si tiene dificultades en un entorno que no le apoya.

5. Historial de suicidio.- Un historial familiar de suicidio es algo que puede ser realmente significativo y preocupante, como lo es también un historial de violencia doméstica, abuso o negligencia infantil.

6. La falta de apoyo social.- Un niño que no siente el apoyo de un adulto importante en su vida, así como también de sus amistades, puede aislarse tanto que el suicidio le puede parecer la única salida a sus problemas.

7. Acoso.- Ser víctima de acoso es un factor de riesgo, pero también hay cierta evidencia de que niños que son acosadores pueden tener un riesgo más alto de comportamiento suicida.

8. Barreras para acceder a servicios.- Dificultades para recibir servicios que necesitan de verdad incluyen la falta de proveedores de servicio bilingües, medios de transporte no confiables, y el costo financiero de los servicios.

Acoso en el suicidio.

Cómo detectar a una persona suicida

Actualmente, a nivel mundial se estima que una persona cada 40 segundos le pone fin a su vida. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que por cada persona que lo consigue, existen al menos otras 20 que lo intentan.

La realidad es que estamos frente a uno de los mayores problemas de salud pública y la prevención del suicidio es una batalla a nivel mundial que no tiene que suceder en silencio. Sin embargo, no es algo fácil y para tocar el tema, la participación de un especialista en salud mental es completamente necesaria.

Señales de advertencia

Hablar sobre el suicidio o la muerte en general.

Buscar en internet formas de quitarse la vida o comprar objetos para suicidarse.

Hablar sobre estar desesperado o no tener ningún motivo para vivir.

Implicarse en comportamientos autodestructivos (como beber mucho alcohol, consumir drogas, conducir demasiado deprisa o practicar conductas autolesivas como cortarse).

Visitar o llamar a personas conocidas para despedirse.

Regalar pertenencias.

Detectar personas suicidas.

¿Cómo ayudar a alguien que quiere atentar contra su vida?

Pregúntale.- Si tienes un amigo que está hablando acerca del suicidio o mostrando otras señales de advertencia, no esperes a ver si se empieza a encontrar mejor. Habla sobre ello. Pregúntale directamente si está pensando en suicidarse. Tener la valentía de hacer este tipo de preguntas puede ayudarte a salvar la vida de un amigo.

Pedir ayuda a un experto.- Anima a la persona a que llame a una línea telefónica para prevención del suicidio. Si la persona no quiere consultar con un médico o con un proveedor para la salud mental, sugiérele que busque un grupo de apoyo, un centro de crisis, una comunidad de fe, un maestro u otra persona confiable.

Nunca prometas mantener en secreto los sentimientos suicidas de alguien.- Muéstrate comprensivo, pero explícale que no puedes guardarle el secreto si crees que su vida corre peligro, porque en ese punto necesitas conseguir ayuda.

Sé respetuoso y reconoce los sentimientos de la persona.- No trates de disuadir a la persona acerca de sus sentimientos, ni te muestres conmocionado. Recuerda que aunque la persona que desea suicidarse no piense con lógica, sus emociones son reales. Cuando no se respetan sus sentimientos, la persona puede dar por terminada toda comunicación.

No seas condescendiente, pero tampoco juzgues.- Por ejemplo, en vez de decir “las cosas podrían ser peores” o “tienes mucho por qué vivir”, mejor pregúntale por qué se siente tan mal, qué le haría sentir mejor o cómo puedes ayudarle.

Métodos de prevención del suicidio.

Si eres adolescente y te preocupa que un amigo o un compañero de clase estén pensando en suicidarse, puedes hacer lo siguiente: Pregúntale directamente qué siente, aunque sea un poco incómodo hacerlo. Escucha lo que tiene que decir y tómalo en serio. El solo hecho de hablar con alguien que realmente se interesa suele hacer gran diferencia en la persona suicida.

Si ya hablaste con la persona, pero todavía te preocupa el asunto, coméntaselo a tu maestro, al consejero del colegio, a alguien de la iglesia, a alguna persona del centro juvenil local o a otro adulto responsable.

Suicidios y COVID-19

Durante la Navidad y las fiestas decembrinas se incrementa exponencialmente el número de suicidios junto con los índices de ansiedad y depresión. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha hecho que este problema se agudice debido al encierro, las restricciones, problemas económicos o la muerte de familiares cercanos.

Aunque es pronto para hablar de números exactos, expertos han asegurado que el COVID-19 podría incrementar hasta un 20% los suicidios en México.

El confinamiento ha incidido negativamente sobre buena parte de la sociedad, haciendo que la Salud Mental cobre protagonismo. Nos estamos encontrando que personas sin historial psiquiátrico previo han experimentado trastornos como depresión y ansiedad. Dos patologías que, desgraciadamente, la sociedad ha normalizado.

suicidio por COVID-19.

“Ha habido un incremento sostenido del 30% en la venta de antidepresivos desde el inicio de la pandemia”, aseguró Juvenal Becerra, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), quien atribuyó esta situación al “estrés causado a la población”.

La doctora Herrera, médica psiquiatra y terapeuta de familia del Centro de Investigación, afirmó que esta situación podría agravarse cuando finalice la pandemia. “Después de toda pandemia o crisis humanitaria, lo que llega es la post pandemia y con esto ‘la cuarta ola’ que son los problemas de salud mental con un incremento significativo de problemas de ansiedad y depresión fundamentalmente”, comenta la especialista.

A pesar del incremento de programas para ayudar a las personas que piensan en quitarse la vida o han tratado de hacerlo, el problema es que los trastornos mentales y el suicidio siguen siendo un tema tabú para México y el mundo.

Quintana Roo y los alarmantes datos duros del suicidio en 2020

En los primeros tres trimestres del año 2020 en Quintana Roo se registraron 142 suicidios, esto cuando aún no ha terminado el año, datos del C4, institución pública encargada del resguardo de la población y que es en donde se registran los actos suicidas de la población, han facilitado a La Verdad Noticias estas alarmantes cifras que han aumentado.

Suicidio en Chetumal, Quintana Roo.

En el año 2019 se registraron en total 115 casos de suicidios en toda la entidad federativa, en este años se presentó un significativo aumento del 23% en los casos antes mencionados, en donde probablemente la pandemia, la crisis económica y el tiempo de confinamiento en este 2020 pudieron ser esos detonantes de las cifras rojas tan solo en el periodo correspondiente hasta el tercer trimestre del año, en enero conoceremos las verdaderas cifras de esta problemática social.

Si bien los casos de suicidio del 2020 solo corresponden a una parte del año, ya han rebasado los números del periodo completo de 2019, en promedio este año de pandemia se han quitado la vida 15.7 personas al mes, o sea aproximadamente cada dos días alguien ha decidido dejar de respirar en Quintana Roo.

Suicidios en Q. Roo.

Siguiendo el promedio mensual del año 2020, para el final de diciembre se calcula que el total de personas que se hayan quitado la vida sea de 189.3, eso sin tomar en cuenta que los meses de fin de año son en donde se ven reflejado aún más este tipo de actos que están relacionados directamente con la navidad y el invierno.

Ciudades con más suicidios en Quintana Roo

Cancún es la ciudad en la que más personas se han quitado la vida con un total de 60 casos, seguido de Chetumal con 32 casos y Playa del Carmen con 22, sin embargo en comparación con el año anterior, ha ocurrido un fenómeno preocupante en el sur del estado, en donde los suicidios se han disparado de una forma alarmante.

Mientras que el promedio de suicidios de Cancún y Playa del Carmen tuvo una variación de tres personas entre el 2019 y el 2020, en Chetumal los casos aumentaron un 128% al pasar de 14 casos a 32, esto quiere decir que la gente de la capital se está matando más que en cualquier otra parte de Quintana Roo, siendo que el número de población entre Cancún y Chetumal tiene una diferencia abismal, sin embargo respecto a los suicidios se acerca peligrosamente a un doloroso segundo lugar.

Mientras que en Cancún viven 628 mil personas en Chetumal habitan tan solo 151 mil, por lo tanto la tasa de suicidio de este 2020 en ambos destinos es la siguiente, en la ciudad turística existe un suicidio por cada 10,400 habitantes, mientras que en la capital del estado hay uno por cada 4,700 personas.

Suicidio en Chetumal.

Es decir en Cancún existen 9.55 suicidios por cada 100 mil habitantes mientras que en Chetumal esta cifra ha sobrepasado los números del resto de las zonas del estado con un promedio de 21.1 suicidios por cada 100 mil habitantes, siendo esto un grave problema de salud pública con tendencia a la alza.

Suicidio en Yucatán, problema en materia de salud pública

Yucatán es conocida a nivel nacional por ser un estado seguro, debido a que su tasa de homicidios es baja, pero detrás de esa seguridad social, el suicidio ha desnudado el grave problema en materia de salud mental, ya que cada 45 horas se comete un suicidio.

Entre los factores que figuran para que una persona cometa suicidio en Yucatán, está la pobreza, las rupturas amorosas, el alcoholismo y la aceptación cultural a la muerte como una salida a los problemas cotidianos, lo cual se ha normalizado a lo largo de los años.

El psicólogo Gaspar Baquedano señala que Yucatán siempre da de qué hablar por las buenas condiciones de vida que ofrece el estado, pero el alcoholismo y la tendencia suicida son síntomas crónicos de las desigualdades y la falta de oportunidades.

Suicidios en Yucatán.

Lo anterior está basado en lo siguiente: en Yucatán casi hay un 42 por ciento de pobres y un grado alto de rezago social, además de que hay un alto grado de identificación indígena, aunque el 75% de esa población considera que hay discriminación contra ellos.

Anualmente en Yucatán se quita la vida un promedio muy alto de personas y, según datos del Inegi, este estado es la cuarta entidad federativa con el mayor índice de suicidios, al alcanzar en 2017 una tasa de 8.8 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Yucatán estaba por debajo de Chihuahua, que ese año tuvo la tasa más alta del país, con 10.7 suicidios por cada 100 mil habitantes, así como de Aguascalientes y Sonora, con 10.1 y 9.1 respectivamente, en tanto que la media nacional era de 5.2 por cada 100 mil.

Números de Yucatán en suicidio.

Marisela Maldonado Marenco, psicóloga del ISSSTE, señala que otros factores que influyen para que una persona se suicide en Yucatán, son las enfermedades mentales, la pérdida de un ser querido, la depresión, aislamiento social y el abuso de las drogas.

Aunque el suicidio es un problema que no distingue sexo, lo cierto es que la balanza tiene una mayor tendencia al lado masculino, al menos así lo han dictado las estadísticas en Yucatán en los últimos nueve años, donde más de 100 hombres se han suicidado.

Maldonado Marenco menciona que en Yucatán hacen falta políticas públicas por parte del sector salud ante este problema emocional, mientras que Baquedano puntualiza que de los 74 psiquiatras que hay en la entidad, 72 trabajan en Mérida, la capital del estado.

Yucatán en tema de suicidio.

Durante los primeros seis meses del 2020, en Yucatán ya se habían suicidado 112 personas, de las cuales 91 eran hombres y 21 eran mujeres; de esos suicidas, 11 eran menores de edad y el rango de fallecidos, oscilaba entre los 11 y 94 años de edad.

Si para principios de julio 112 personas ya se habían suicidado y en ese entonces la pandemia mantenía un número bajo de suicidios debido al confinamiento, con la Reactivación Económica el número de suicidios ha aumentado en el último trimestre.

Estadísticas de suicidios en Yucatán

2010: 169 hombres y 37 mujeres

2011: 154 hombres y 37 mujeres

2012: 131 hombres y 29 mujeres

2013: 141 hombres y 26 mujeres

2014: 153 hombres y 28 mujeres

2015: 145 hombres y 45 mujeres

2016: 189 hombres y 35 mujeres

2017: 152 hombres y 29 mujeres

2018: 195 hombres y 40 mujeres

2019: 172 hombres y 42 mujeres

2020: 91 hombres y 21 mujeres*

* Corte el 1 de julio de 2020.

Líneas y asociaciones de ayuda en Yucatán

Salvemos una Vida: 9-24-59-37-77 y 075.

Programa para la Atención del Suicidio: 9993-10-36-62.

Línea de apoyo a la salud mental de la Secretaría de Salud de Yucatán: 800-000-0779.

Lineas y asociaciones de ayuda en México

SAPTEL: sistema nacional de apoyo, consejo psicológico e intervención en crisis por teléfono. Horario (COVID-19) 8:00 am a 10:00 pm. (55) 5259-8121.

Linea UAM: Universidad autónoma metropolitana. Ofrece asistencia telefónica y chat en línea. (55) 5804-644 y (55) 5804-4879.

NUBE: Núcleos urbanos de bienestar emocional. Tiene como requisito ser menor de 29 años. https://www.injuve.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/salud-emocional

Instituto nacional de psiquiatría Ramón de la Fuente Muníz: (55) 5655-3080 y (800) 953-1704.

Atención psicológica a distancia de la UNAM: Horario de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm. Tel: (55) 5025-0855.

Ayuda para el tema del suicidio.

El suicidio por problemas económicos o depresión es de 1.5 a dos veces más frecuente en personas de escasos recursos. El problema de los suicidios es uno de los más delicados en el país, ya que no existen suficientes instituciones para poder tratar esta condición.

Tan solo del mes de enero a junio del 2020, se reportaron aproximadamente 2,130 suicidios en el país, aunado a casi 3,665 intentos de suicidio. Hasta el momento no existen cifras exactas del número de suicidios totales en 2020, pero se confirmó que la tasa de suicidios en México va en un aumento.

