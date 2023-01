El inédito hallazgo de una serpiente boa en un equipaje de mano

Lo que parecía una maleta de viaje normal dejó sorprendidos a los elementos de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), luego de que detectaran la presencia algo impresionante en el Aeropuerto Internacional de Tampa, en Florida.

Esta vez, el descubrimiento fue unas ¡serpiente a bordo de un avión!. Bueno, una boa constrictor de más de un metro con 20 centímetros, para ser exactos. Y técnicamente, nunca llegó al avión. Aún así, el caso es intrigante.

El hallazgo fue el 15 de diciembre

Una mujer intentó viajar con una boa constrictor en su equipaje de mano

El incidente fue el 15 de diciembre, dijo la portavoz de la TSA, Lisa Farbstein, a CNN Travel en un correo electrónico. En una publicación de Instagram, la TSA hizo publicaciones elocuentes al respecto:

"Nuestros agentes... ¡encontraron que era una locura! ¡Enrollada en el equipaje de mano de un pasajero había una boa constrictor de 1,2 metros! Realmente no nos queda ninguna mascota por descubrir en una máquina de rayos X".

Pero las bromas y las advertencias no se detuvieron allí.

"¿Tienes aspiraciones de llevar una serpiente en un avión? No te enojes por no entender las reglas de tu aerolínea", indicaban. "Por ejemplo, las aerolíneas no permiten las cuerdas en el equipaje de mano y solo unas pocas permiten que se deslicen en el equipaje facturado, si son empaquetadas correctamente".

Aerolínea no permitió que la serpiente subiera al avión

Farbstein dijo que la "TSA notificó a la aerolínea que la mujer (dueña del equipaje de mano) tenía boleto para volar, pero la aerolínea no permitió que la serpiente subiera al avión".

Las boas constrictoras son serpientes no venenosas que matan a sus presas apretándolas entre sus fuertes espirales. Su área natural va desde el norte de México hasta Argentina.

