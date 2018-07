El hombre con las uñas más largas del mundo se las corta por primera vez

"El fin de una era". Es como califican los responsables del Record Guinness el hecho de que Shridhar Chillal se haya cortado las uñas por primera vez en 66 años.

Estas van a ser expuestas en el museo de curiosidades de Nueva York.

Este indio dejó de cortarse las uñas de la mano izquierda en 1952, cuando tenía 14 años, llegando a alcanzar una longitud que rozaba los dos metros.

Preguntado en 2015 por cómo afectaba esto a su vida, Shridhar contó que eran extremadamente frágiles y que tenía que tener mucho cuidado con ellas cuando dormía.

No me puedo mover mucho, así que cada hora y media o así me despierto y coloco la mano en el otro lado de la cama", relató. Pero esa no es la única incomodidad que ha padecido. El peso provocaba que no pudiera abrir la mano ni doblar los dedos.

Además ha llegado a tener dolores. Durante todo este tiempo, este hombre ha trabajado como fotógrafo usando principalmente la mano derecha y un mango personalizado para acomodar sus uñas cuando usaba la cámara.

Ahora, las descomunales uñas de Shridhar pueden verse en el Ripley's Believe It or Not, en Times Square.