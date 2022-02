El gen Neandertal heredado hizo más vulnerables al COVID-19 a los humanos

Este gen nos hizo más vulnerables a algunos virus pero más fuertes a otros/Foto: Paho y Science

El gen del Neandertal que heredaron los seres humanos modernos es lo que provoca la enfermedad grave del COVID-19, según una nueva investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Dicha variante genética se mantuvo debido a que protegía contra enfermedades como el VIH o la viruela. Con el estudio se logró identificar los factores de riesgo genéticos asociados con enfermarse gravemente cuando se infecta con el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, los neandertales evolucionaron en Eurasia occidental hace aproximadamente medio millón de años y, posteriormente, vivieron separados en gran medida de los ancestros de los humanos modernos en África. Sin embargo, tuvieron cruces con ellos antes de extinguirse hace unos 40 mil años.

Así es como el gen del Neandertal está relacionado con padecer COVID-19 grave

La herencia genética puede afectar a quienes se contagien del virus/Foto: Webconsultas

Utilizando datos del consorcio Genética de la Mortalidad en Cuidados Críticos (GenOMICC), los científicos mostraron que un haplotipo en una región del cromosoma 12, asociado con la necesidad de cuidados intensivos cuando se infecta con el virus, se hereda de los neandertales. Esta región codifica proteínas que activan enzimas que son importantes durante las infecciones con virus de ARN.

En 2020, Hugo Zeberg, del Instituto Karolinska (Suecia) y principal autor del presente estudio, junto con Svante Pääbo, el principal responsable de la secuenciación del genoma neandertal, publicaron una investigación que identificaba el principal factor de riesgo para sufrir COVID-19 grave.

Este fue hallado en el cromosoma 3, el cual fue se introdujo en los humanos tras un cruce con los neandertales hace 50 mil a 70 mil años. Cada copia de este haplotipo duplica aproximadamente el riesgo de que sus portadores requieran cuidados intensivos cuando se infectan con SARS-CoV-2.

Más tarde, en una publicación posterior, ambos científicos observaron que el gen había incrementado su frecuencia desde la última edad del hielo de un modo excepcional. Mientras que en los genes de los neandertales representan el 4% como máximo, en las poblaciones europeas alcanza el 16% y hasta el 50% en el Sur de Asia.

Los genes heredados de los Neandertales ayudan a combatir el VIH

El gen también ayuda ante otros virus/Foto: Aristegui Noticias

Debido a que las variantes son “inusualmente comunes” en las poblaciones modernas, Zeberg se planteó la hipótesis de que podrían tener otros impactos más favorables en los humanos, al proporcionar, por ejemplo, protección contra otras enfermedades, como el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

En su último análisis, detalla que las personas que portan la variante nociva del haplotipo frente al COVID-19 tienen un 27% menos de riesgo de contraer VIH. Sin embargo, este último virus no se cruzó con la especie humana hasta tiempos recientes.

El surgimiento de esa enfermedad o de alguna otra amenaza para la especie humana hizo que la variante neutra que ya estaba ahí convirtiese esa herencia neandertal en una ventaja evolutiva.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!